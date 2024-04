Elisangela Brito, mãe de Davi, deve ingressar na política, diz jornalista

Elisangela Brito, mãe de Davi, deve se candidatar a vereadora e ingressar na política após alcançar notoriedade através do filho; saiba mais!

Após Davi Brito conquistar o coração do Brasil e vencer o BBB 24, sua mãe, Elisangela Brito, pode aproveitar dessa notoriedade para mudar de carreira. Segundo o jornalista Gabriel Perline, no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, a mãe do campeão deve ingressar na política em breve.

O comunicador afirmou que Elisangela tentará uma vaga como vereadora em Salvador, na Bahia, nas próximas eleições municipais, que acontecerão em outubro deste ano. Na semana passada, ela se afiliou ao partido União Brasil, o mesmo que o atual prefeito da cidade, Bruno Reis. Perline também firmou que as negociações ainda estavam no início.

Ao divulgarem a filiação de Elisangela, o portal Minha Bahia afirmou que a intenção dos membros do partido era aproveitar a imagem da mãe de Davi para 'fazer barulho' e impactar a cena política local. Até o momento, ela não se manifestou sobre sua possível candidatura.

Ex-assessora expõe ingratidão da família de Davi

Na última terça-feira, 23, Elizangela Carlos, ex-assessora de Davi Brito, expôs a ingratidão da família do campeão do BBB 24. Ela, que trabalhou gratuitamente para o ex-brother no início do programa, sequer pode se aproximar de Davi após o fim do reality.

Em conversa com o portal Leo Dias, Elizangela disse estar muito chateada com a conduta da família de Davi, destacando principalmente a mãe e irmã do vencedor, Elisângela e Raquel Brito. Ela afirma que antes do brother entrar no BBB, ela ajudou muito para fazer com que ele conseguisse integrar o elenco do programa.

"Quando Davi ainda estava no Puxadinho, a mãe dele me ligou e pediu ajuda. Eu logo liguei para as TVs locais [da Bahia] e aquilo explodiu. Eu mandei pra todo mundo e agora tenho é nada", revelou a assessora, que afirmou não desejar dinheiro, mas sim um reconhecimento de Davi. "Ela [mãe de Davi] não me atende e nem deixa ninguém falar com Davi. Ele nem sabe quem eu sou, mas ajudei muito", contou.

Elizangela ainda falou sobre uma tentativa de se aproximar do campeão durante as gravações de seu documentário na Bahia, mas que foi impedida pela família Brito. "A mãe dele e a irmã não deixam ele falar com ninguém. Ele veio gravar o documentário dele aqui e não falaram com quem o ajudou. A irmã dele, quando me viu, balançou a cabeça para proibir que ele me visse, sabe? Fez sinal de 'não' para eu não me aproximar", disse ela.

Por fim, a assessora ainda reafirmou sua chateação e disse não ser a única. "Estou muito magoada e muita gente que trabalhou de graça também. Mas, eu só posso falar por mim, né? Muito triste tudo isso", finalizou Elizangela.