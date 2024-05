Atualidades / É mentira?

Davi quase morreu antes de entrar no BBB 24? Famoso entrega mentira da mãe

Mãe do campeão do BBB 24 contou que o filho ficou entre a vida e a morte antes de entrar no reality show. Em entrevista, o baiano se revolta e nega

Davi e Elisangela - Foto: Reprodução/Instagram