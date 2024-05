Blogueirinha vai protagonizar novela inspirada em sucesso latino: 'Para toda família'

Blogueirinha vai estrelar primeira novela da Dia TV com personagem inspirada em sucesso latino

Revelação do último ano na internet e na TV, Blogueirinha que alçar novos voos. Interpretada por Bruno Matos (30), a apresentadora do De Frente com Blogueirinha vai protagonizar uma novela, a primeira da Dia TV: Blogueirinha, A Feia.

"É uma novela para família brasileira", diz a atriz. "Como é que vai me deixar feia? Me tornar feia tá sendo desafiador, o processo de caracterização", brinca a youtuber, que é considerada a maior estrela da primeira televisão voltada totalmente para a internet.

Ao ser questionada sobre comparações com Betty, A Feia (1999), a apresentadora rebate e diz que a trama não será uma cópia. "É uma inspiração, uma homenagem", explica ela, que já comanda um programa de sucesso celebração à Marília Gabriela (75), com o De Frente com Gabi, do SBT.

Rafa Dias, CEO da Dia TV, anunciou que a trama já está em produção e contará com nomes do casting da emissora em seu elenco. Edu Camargo e Fih Oliveira, do Diva Depressão, e Lorelay Fox farão alguns dos principais personagens.

Edu antecipou que vai interpretar o vilão da história. Os detalhes do papel foram mantidos em segredo, mas o criador do Corrida das Blogueirasdiz que o público vai se identificar. "Eles já me esperavam de vilão", diz.

Blogueirinha vai entrevistar Marília Gabriela?

Apesar de ser um sucesso fora da bolha, o programa comandado por Blogueirinha na internet ainda não contou com a participação da sua inspiração: Marília Gabriela. Em entrevista à CARAS Brasil, Theodoro Cochrane (45), filho da jornalista, diz que não é provável que a mãe aceite um convite para sentar de frente com a influenciadora.

"Admiro muito essa homenagem que ela faz, acho maravilhosa, uma reinvenção. Minha mãe não vê esse tipo de conteúdo e não conhecia, eu que mostrei para ela. Eu queria, inclusive, entrevistar a Blogueirinha no meu canal. Ela queria entrevistar a minha mãe. [Minha mãe] não [cogita uma entrevista], ela não cogita com ninguém. Já ficou 40 anos entrevistando, não quer mais", afirma.