Filho revela se Marília Gabriela aceitaria ser entrevistada pela Blogueirinha

Em entrevista à CARAS Brasil, Theodoro Cochrane conta que mostrou para sua mãe, Marília Gabriela, os vídeos da Blogueirinha

Filho de Marília Gabriela (75), o ator Theodoro Cochrane (45) conta que foi o responsável ao apresentar a Blogueirinha para a jornalista. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comenta a possibilidade da personagem entrevistar sua mãe e elogia a homenagem.

"Admiro muito essa homenagem que ela faz, acho maravilhosa, uma reinvenção. Minha mãe não vê esse tipo de conteúdo e não conhecia, eu que mostrei para ela", comenta o filho de Marília Gabriela . "Eu queria, inclusive, entrevistar a Blogueirinha no meu canal. Ela queria entrevistar a minha mãe."

Apesar de terem gostado da homenagem, Cochrane diz que não é provável que a mãe aceite participar dos quadros da Blogueirinha. "[Minha mãe] não [cogita uma entrevista], ela não cogita com ninguém. Já ficou 40 anos entrevistando, não quer mais."

Ele conta que, em seu canal no YouTube, também usa o legado da mãe em suas entrevistas. No quadro Theorapia, ele diz que faz um "Bate Bola Jogo Rápido dos Infernos" com os convidados para debater traumas e assuntos delicados. "Só eu e o meu irmão [Christiano Cochrane] que temos esse direito que somos herdeiros diretos da Marília Gabriela."

Em suas entrevistas no quadro De Frente com Blogueirinha, a personagem fictícia, interpretada por Bruno Matos (30), homenageia o programa de sucesso da jornalista. Com o sucesso das entrevistas com nomes como Bruna Marquezine (28) e Pabllo Vittar (30), Blogueirinha ganhou um quadro fixo no Fantástico durante a exibição do BBB 24.

Cochrane conta que Bruno foi uma das celebridades que prestigiou sua peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, em cartaz até 30 de junho no Teatro Unimed, em São Paulo. "Ela foi prestigiar a gente, tenho um baita carinho, e ela também."

