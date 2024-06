Atriz da Globo chegou perto de conquistar o 1º lugar no Miss Universo

Relembre a carreira da atriz da Globo que foi Miss Brasil e quase venceu o tão sonhado Miss Universo, ficando em 2º lugar

Rejane Goulart foi referência de beleza brasileira nos anos 70. Gaúcha, trabalhava como vendedora em uma loja de calçados, quando foi convidada por um cliente que a convidou para participar do seu primeiro concurso de beleza, o Miss Pelotas, aos 17 anos. Levando o 1º lugar e seguindo para o concurso seguinte, o Miss Rio Grande do Sul, ao qual também foi a vencedora, Rejane já estava pronta para concorrer ao Miss Brasil e quase conquistar o primeiro lugar no tão sonhado Miss Universo.

Quando concorreu ao Miss Brasil, em 1972, Rejane não só venceu a competição, como foi eleita para representar o país no Miss Universo daquele ano. Ela ficou em 2º lugar, perdendo apenas para a australiana Kerry Anne Wells, e se tornou a quarta brasileira a conquistar o segundo lugar no concurso.

Em 1983, a Miss Brasil iniciou a carreira na televisão e foi atriz de algumas tramas da Globo como Ti Ti Ti, em 1985, Felicidade, em 1991, Corpo e Alma, em 1992, o grande sucesso A viagem, em 1994, Vira Lata, em 1996, e outras. A atriz deu uma pausa nas telinhas e retornou 12 anos depois, para compor o elenco da novela Ribeirão do Tempo, sucesso da Record, em 2010, como a personagem Larissa.

A artista, ícone de beleza dos anos 70, mãe de Rodrigo, fruto da sua relação com Rubens Goulart, e de Júlia, fruto da relação com o diretor de produção Ítalo Granato, faleceu em 2013, aos 59 anos, devido a um acidente vascular cerebral.