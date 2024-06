Atriz que deu vida à Luna, em Alma Gêmea, não é brasileira e vive fora do país

Afastada da televisão há 13 anos, a intérprete de Luna, em Alma Gêmea já morou em mais de sete países e não é brasileira

Fora da televisão desde 2010, Liliana de Castro (44), atriz que deu vida a inesquecívelLuna, em Alma Gêmea, atualmente reprisada na Globo, vive longe dos holofotes. Morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, a filha de um diplomata brasileiro com uma química argentina, teve uma vida interessante: ela nasceu no Equador, já viveu em oito países diferentes e além do português, é fluente em espanhol, italiano e inglês.

Em entrevista ao Vídeo Show, da Globo, em 2016, a artista abriu a vida pessoal e falou sobre as mudanças: “Confesso que não foi bem uma decisão. Eu estava com tudo pronto para ir fazer um mestrado em Londres (onde já havia vivido por quase um ano em 2009) e, de repente, a vida deu uma virada, e eu vim parar em Los Angeles. Brinco que não escolhi morar aqui, a cidade me escolheu e eu acatei”, brincou Liliana.

“Já morei em 8 países diferentes. Sou nacional de dois países (Brasil e Argentina), nasci no Equador e passei minha infância e adolescência mudando de país e continuei a fazer isso depois de adulta, mas nunca havia morado nos Estados Unidos e foi um desafio e tanto. Este país é extremamente diferente do resto do mundo. Demorei para me adaptar, mas agora me sinto em casa. Talvez porque conviva com gente do mundo todo (meus amigos, além de americanos, são italianos, ingleses, argentinos, alemães, nigerianos, venezuelanos, etc) e isso me faz sentir que eu pertenço. Nunca consegui me sentir em casa em um lugar só, então me identifico mais onde me sinta parte de um mundo de culturas e identidades. Talvez por isso me sinta tão à vontade em Londres e em Los Angeles. Ninguém acha estranho o tipo de vida que vivi, as referências que tenho do mundo e o fato de eu não me sentir de um só lugar. Eu sou do mundo, e aqui não me sinto uma estranha no ninho.” contou na ocasião.

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz, que iniciou a carreira artística aos dez anos, participando de comerciais de TV na Venezuela e Itália, fez a sua estreia nas novelas em Força de um Desejo, na Globo. Dentro da emissora, compôs o elenco de tramas como Sabor da Paixão, em 2002, Da Cor do Pecado, em 2004 e Alma Gêmea, em 2005, além de também ter participado da série A Grande Família, em 2003.

Foi para a Record em 2007, onde fez parte da novela Caminhos do Coração. Em 2008, esteve em Os Mutantes, depois participou de Ribeirão do Tempo, em 2010 e também da série investigativa Fora de Controle, em 2012.

E foi justamente em 2012, em paralelo à carreira no Brasil, que Liliana se mudou para os Estados Unidos. A artista abriu uma produtora de vídeo focada em produções educacionais, criou um canal do Youtube chamado Socrática, focado em conteúdo educacional e científico e até hoje dá aulas de atuação para atores. No Instagram, Liliana compartilha de maneira discreta momentos da vida pessoal e do seu trabalho.