Mãe de Viih Tube mostra resultado de procedimento estético: "Impressionada"

Na manhã deste sábado, 29, Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, compartilhou com seus seguidores detalhes das cirurgias que realizou no rosto. Após passar 6 horas no centro cirúrgico, a influenciadora surgiu em suas redes sociais para mostrar o resultado e contar sobre a experiência.

Segundo ela, as cirurgias realizadas foram facelift deep plane, blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), lipofilling, nanofat, aplicação de células tronco e lip lifting. Todos visam reduzir dos sinais de envelhecimento.

"Bom dia, gente. Já estou aqui mostrando para vocês como ficou. Não posso falar muito. Já estou aqui tomando café. Eu dormi super bem a noite. A cirurgia durou mais ou menos seis ou sete horas. Eu voltei para o quarto era meia noite quase. Por isso eu não mostrei ontem. Eu gostei da minha boca. O resto não dá pra ver ainda", disse ela em seu perfil.

"Eu estou sem filtro. Sem nada. Uma coisa é importante falar. Todo o tempo no quarto eu estou com essa compressa. Desde que eu saí do centro cirúrgico. Fico com uma compressa aqui (nos olhos) e outra aqui embaixo. E, outra coisa, zero dor. Se você tem medo de fazer, não tenha. Doutor só pediu para não falar muito", completou ela, que disse estar feliz.

"Doutor veio aqui no quarto agora. Fez uma limpeza aqui no meu rosto. Não tá feio nem agora no pós cirúrgico. Imagina como vai ficar. Eu estou impressionada. Olha o contorno do meu rosto. Amanhã e depois vai inchar mais", antecipou ela.

