Cozinheiro se pronuncia após polêmica com a filha de Arthur Aguiar: “Respeito”

Funcionário de Arthur Aguiar se pronuncia após ser alvo de comentário indiscreto da filha do ator com Maíra Cardi; entenda a polêmica

Nesta segunda-feira, 1º, o cozinheiro de Arthur Aguiar, Cleitom Martins, se pronunciou após a polêmica envolvendo um comentário feito pela filha do ator com Maíra Cardi, Sophia Cardi Aguiar. Para quem não acompanhou, a menina, de apenas cinco anos, chamou o celular do funcionário de "pobre" em um vídeo. Em resposta, ele defendeu a pequena e esclareceu a situação.

Tudo começou quando a filha de Maíra e Arthur, Sophia, apareceu debochando de um funcionário da família paterna. Ao reparar no celular com que o cozinheiro estava gravando um vídeo, a herdeira fez um comentário irônico: "Celular de pobre". Além disso, a pequena mostra seu próprio telefone, que é de uma marca concorrente, e diz que é ‘mais bonito’ que o dele.

Depois das imagens repercutirem, Cleitom se pronunciou e revelou que não se sentiu incomodado com o comentário da criança. Pelo contrário, ele afirmou que a relação deles é baseada em respeito e também em algumas brincadeiras com 'deboche': "Sei muito bem a relação que tenho com ela, com os pais”, ele iniciou em suas redes sociais.

“Sei o quão é divertida e debochada nossa relação, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, sempre com muito respeito", disse o chef de cozinha, que ainda questionou a repercussão das imagens: "Engraçado que a fofoca tem um foco muito curioso”, o funcionário disparou.

Cozinheiro fala sobre polêmica com a filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

“É sempre o mal do outro, os defeitos, a queda do outro. Sensacionalismo barato. Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?", completou o funcionário. Vale lembrar que mais cedo, Arthur também falou sobre a atitude da herdeira: "Está rolando um vídeo da Sophia, do qual tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa”, iniciou.

“Primeiro, pedir desculpas para quem se sentiu ofendido. É até chover no molhado falar que não concordo com esse tipo de atitude. Não estava presente na hora do vídeo, não vi, e se tivesse visto, teria falado na hora. Imediatamente, quando fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela", disse o famoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Namorada de Arthur Aguiar detona Maíra Cardi:

Nesta segunda-feira, 1º, Jheny Santucci, namorada de Arthur Aguiar, decidiu se envolver em uma polêmica. Depois de Maíra Cardi culpar o ex-marido pelo comportamento de sua filha, Sophia, em um vídeo que está causando nas redes sociais, a influenciadora digital se pronunciou e não poupou críticas à coach fitness publicamente.

Arthur se pronunciou para lamentar os ataques e revelar que já corrigiu a menina depos do comentário sobre seu cozinheiro. Já Maíra frisou que a herdeira não aprendeu esse tipo de atitude dentro de sua casa. De acordo com a coach, o pai seria o responsável pela fala da menina. Depois de ver a declaração da ex-esposa do cantor, Jheny decidiu se pronunciar.