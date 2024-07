Filha de Celso Portiolli vai para o SBT? Emissora esclarece

Procurada pela CARAS Brasil, se pronunciou sobre parceria com filha de Celso Portiolli que tem dado o que falar nas redes sociais

A chegada de Laura Portiolli, filha de Celso Portiolli, na grade do SBT tem dado o que falar nas redes sociais. A jovem será a mais nova apresentadora do SBT PodeNight, a qual fará sua estreia nesta sexta-feira, 5. Procurada pela CARAS Brasil, a emissora confirmou a parceria.

Em sua estreia no SBT, Laura irá entrevistar o próprio pai, no podcast PodC Mais, programa que ela já apresenta há alguns meses no Youtube. Através do primeiro de uma prévia da atração, a garota aparece esbanjando simpatia e mostrando que tem desenvoltura com a câmera.

“E aí galera, eu sou a Laura Portiolli, a apresentadora do ‘PodC Mais' e estou aqui para te contar que agora eu estou no SBT. Isso mesmo, da sua sala você vai ver uma super conversa com os convidados mais legais. Por falar em legal, olha só quem é o meu primeiro convidado: ninguém menos que meu pai”, diz.

Apesar de ter sido veiculado que a jovem será contratada da emissora de Silvio Santos, na verdade se trata de uma parceria. Em pronunciamento feito em seu perfil do Instagram, Celso chegou a comentar a situação que provocou alguns comentários críticos dos internautas, que apontaram que ele teria facilitado a contratação de sua filha na empresa.

"Nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no Youtube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30. Fiquei surpreso quando recebi a ligação, o Poddelas ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer. Perguntei a ela e a mesma autorizou o SBT usar os vídeos dela no MidNight. Ela não trabalha pro SBT, a emissora utiliza os vídeos dela no PodNight. Só isso. O trabalho dela é na internet", disparou o apresentador.