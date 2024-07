Virginia Fonseca passa perrengue após ganhar presente de R$ 30 mil: ‘Perdi’

Virginia Fonseca compartilha perrengue inusitado após perder um presente caríssimo que recebeu de sua sócia

Nesta quarta-feira, 2, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar uma situação um tanto quanto inusitada. A influenciadora digital e apresentadora passou por um grande perrengue após ganhar um brinco de R$ 30 mil de presente de sua sócia. Isso porque ela acabou perdendo a tarraxa e levou meses para conseguir uma nova.

Através dos stories do Instagram, Virginia contou que perdeu o fecho de um dos lados do brincos e, por isso, não conseguia mais usá-los. O item é tão exclusivo que ela precisou encomendar uma nova tarraxa, que levou aproximadamente três meses para chegar. Por isso, a influenciadora não conseguiu usar o item luxuoso durante esse período.

"Esses trem chique é burocrático, pelo amor de Deus. Eu tenho esse brinco aqui que eu ganhei Samara e do Tiago no meu aniversário do ano passado e aí eu perdi a tarrachinha dele”, ela dividiu em seu relato. “Gente, sério mesmo eu acho que foi assim uns três meses para chegar tarraxa, só tarraxa, não o brinco”, disse indignada.

Em seguida, Virginia compartilhou que recebeu o novo fecho e ficou impressionada com o requinte das embalagens luxuosas para um item tão pequeno: “É porque tem uma tarraxa específica dele. Eu perdi só de um lado, mas como é que eu uso o outro, né? Não tem como, então foi uns três meses”, disse enquanto exibia a nova tarraxa.

Virginia Fonseca compartilha perrengue com presente - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que o brinco que Virginia ganhou de presente é de uma joalheria francesa queridinha dos famosos como Neymar Jr. Quem quiser adquirir um modelo parecido, no formato de uma alhambra, com ouro amarelo de 18 quilates, terá que desembolsar cerca de R$ 30 mil. Além do brinco, ela também possui um colar da mesma marca, que custa mais de R$ 100 mil.

Inclusive, o amor pelo item é tanto que a influenciadora digital também presenteou o marido, o cantor sertanejo Zé Felipe, com um colar da grife. Agora só faltam os herdeiros do casal, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um ano, além do pequeno José Leonardo, que está por vir, para entrar na tendência luxuosa dos pais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Qual é o salário de Virginia para ter um programa no SBT?

A influenciadora digital Virginia Fonseca se lançou como apresentadora há alguns meses e já é um sucesso na telinha do SBT. Ela comanda o programa Sabadou e já conquistou os telespectadores com seu jeito irreverente e encantador na frente das câmeras. Agora, que tal saber qual é o salário que ela está recebendo na emissora?