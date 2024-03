Neymar Jr e Bruna Biancardi possuem a mesma joia. Saiba o preço

Neymar Jr e Bruna Biancardi aparecem com o mesmo tipo pulseira em ocasiões diferentes. Saiba quanto custa

O jogador de futebol Neymar Jr e a ex-namorada Bruna Biancardi possuem o mesmo gosto para joias. Nos últimos dias, os fãs perceberam que eles têm a mesma pulseira de uma marca de luxo.

A revelação foi feita quando ele apareceu com a pulseira enquanto brincava com a filha deles, Mavie, de 5 meses, e os fãs lembraram que Bruna tem o mesmo acessório. A pulseira em questão é da marca de luxo Van Cleef & Arpels, da França.

A pulseira deles foi feita em ouro 18 quilates e custa mais de R$ 31 mil.

Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram o fim do namoro em novembro de 2023, pouco depois do nascimento da filha deles.

Mavie surge com look caro em nova foto

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, apareceu com um look sofisticado na festa de aniversário de sua tia Rafaella Santos. A menina apareceu em um vídeo da celebração compartilhado pela influencer nas redes sociais.

A comemoração aconteceu no último final de semana em São Paulo e contou com a presença de Mavie com seu pai. Nas imagens, ela apareceu no colo do pai coruja enquanto exibia seu look caríssimo.

A menina usou um vestido da grife britânica Burberry. O modelito é avaliado em R$ 2,2 mil e conta a tradicional estampa xadrez da marca. Para completar o visual, a bebê usou camiseta, laço e sapato brancos.