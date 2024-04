Pai de Anderson Leonardo se despede do filho com homenagem emocionante

Bira Haway, pai de Anderson Leonardo, do Molejo, se despede do filho falecido com homenagem emocionante nas redes sociais

O produtor musical Bira Haway, pai do cantor Anderson Leonardo, usou suas redes sociais neste domingo, 28, para se despedir do filho. O vocalista do grupo de pagode Molejo faleceu na última sexta-feira, 26, após batalha contra câncer na região inguinal.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bira publicou uma foto sozinho com o semblante triste, acompanhada de uma mensagem emocionante sobre a morte de Anderson. "De Pai para Filho!! 'Filho sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mais meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e principalmente pelo ser humano iluminado e inesquecível".

Ao finalizar, o pai se declarou para o filho e garantiu que ele sempre será lembrado na música. "Seu legado que está sendo deixado e esse é o nosso maior presente, e sei que seu legado, sua música, sua alegria, vai abraçar muitas gerações. Te amo meu filho, meu amigo, meu companheiro. Divirta-se aí em cima, meu amor por ti é eterno!'".

Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer na região inguinal em 2022 e passou pelo tratamento com imunoterapia e medicações. Ele estava internado havia algumas semanas e foi levado para a UTI nos últimos dias com quadro de saúde gravíssimo. O cantor deixou a esposa, Paula Cardoso, e quatro filhos, Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice.

Filho de Anderson Leonardo comove com homenagem ao pai

Rafael Molejin, filho do cantor Anderson Leonardo, usou as redes sociais neste sábado, 27, para prestar uma comovente homenagem ao pai, que faleceu nesta última sexta-feira, 26, aos 51 anos, em decorrência de um câncer.

No feed do Instagram, o jovem compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do pai, ao som da música 'Pai', do cantor Fábio Jr., e fez um desabafo sobre a perda do seu melhor amigo. "Meu paizão, não queria que isso tudo acontecesse!", começou.

"Meu coração tá aliviado por ter passado todos os momentos que eu pude até o final do seu lado. Eu nunca imaginei perder tão cedo o meu melhor amigo! Seu gigantão vai sentir muita saudade, do meu parceiro de videogame, irmão porque não queria que te chamasse de pai pra parecer mais novo, companheiro de sempre, pai e do meu SHOWMAN!", acrescentou.

Rafael completou a postagem se declarando. "Obrigado por tudo eu te amo e sempre te amarei! Descanse em paz, você merece, foi muito guerreiro e nunca será esquecido por ter sido esse ser humano DIFERENCIADO! Te amo, meu herói!", finalizou.