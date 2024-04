Gil do Vigor e Beatriz se encontram em jantar e brincam: "É o Brasil do Brasil"

Destaques em suas edições do BBB, Gil do Vigor e Beatriz se encontram em jantar e brincam com seus bordões no programa; confira!

Na noite do último sábado, 28, aconteceu um encontro de lendas do BBB! Os ex-brothers Gil do Vigor, do BBB 21, e Beatriz Reis, do BBB 24, se reuniram para um jantar super animado e fizeram questão de compartilhar esse momento com seus seguidores nas redes sociais.

Em publicação conjunta em seus perfis oficial do Instagram, o economista e a ex-vendedora do Brás apareceram sentados juntinhos à mesa enquanto brincavam com seus bordões no reality show da Globo. "É o Brasil do Brasil!", gritaram eles ao mesmo tempo, de mãos dadas, com muita animação para a câmera.

Nos comentários, os fãs celebraram esse encontro e se divertiram com o registro.Que encontro", disse a dançarina Scheila Carvalho. "É o basculho. Eu amo", escreveu a cantora Ivete Sangalo."Já quero um comercial com os dois hahahhaa", disse um internauta. "Agora o Brasil do Brasil está completo. Adoro, amo essa dupla", declarou outro. "Vigorando demais esses dois", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Ex-BBB Beatriz Reis causa alvoroço ao visitar o Brás

A ex-BBB Beatriz voltou à região do Brás, em São Paulo, após conquistar a fama no BBB 24, da Globo. Na tarde da última sexta-feira, 26, ela apareceu nas ruas do centro comercial cercada por seguranças e causou alvoroço.

A estrela recebeu o carinho de vários fãs que a reconheceram e começaram a segui-la pelo local. Beatriz esbanjou simpatia e sorrisos ao acenar para os fãs e tirar fotos com quem conseguiu se aproximar dela.

Vale lembrar que Beatriz chegou até o Top 5 do Big Brother Brasil 24 antes de ser eliminada. Antes da fama, ela trabalhava como divulgadora de lojas do Brás nas redes sociais e também já foi vendedora ambulante.

Clique aqui e confira as fotos!