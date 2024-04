Giovanna Lima, do BBB 24, é flagrada curtindo a noite com ator famoso

Curtindo sua vida pós-BBB 24, Giovanna Lima é flagrada curtindo a noite com ator famoso no Rio de Janeiro; confira!

O pós-BBB de Giovanna Lima está sendo bem agitado! Após viver um romance com MC Binn no reality show da Globo, a nutricionista foi flagrada curtindo a noite de último sábado, 27, com o ator Leo Bittencourt.

Em vídeo compartilhado pelo perfil Segue A Cami no Instagram, os dois apareceram juntinhos se divertindo em festa no Rio de Janeiro. O flagra foi feito após o ex-galã de 'Malhação' contar em suas redes sociais que tinha um grande interesse na ex-sister quanto ela ainda estava confinada no programa.

Vale lembra que no último dia 19, em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna chegou a comentar sobre o interesse de Leo."Tô solteira na pista. Eu tinha acabado de sair da casa, não estava entendo nada, mas ficou por isso mesmo", afirmou ela, que até então não havia sido procurada pelo ator após sua saída do programa.

Giovanna Lima revela status da relação com MC Binn Laden pós-BBB 24

Giovanna Lima viveu um affair com MC Binn durante sua estadia na casa do BBB 24. No programa, os dois trocaram beijos até na frente de Ivete Sangalo, após incentivo da cantora baiana. Com o término do reality show, o público tem um principal questionamento: É namoro ou amizade?

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista abriu o jogo sobre relacionamento com o funkeiro e falou de cobranças dos fãs sobre sua vida amorosa."Sempre deixei claro que a gente é amigo acima de tudo, independente [de qualquer coisa]. Quando a gente sai, as pessoas pensam: 'Vai assumir um namoro urgente'. É muito difícil isso acontecer, há apenas 10 dias eu deixei a casa, não tem como assumir isso. A gente conversa, mas no final das contas somos só amigos", explicou.