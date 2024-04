Camilla de Lucas diverte web com reação engraçada ao conhecer Rihanna

Em Los Angeles, Camilla de Lucas conhece Rihanna e diverte web com sua reação ao ter sua primeira interação com a cantora; confira!

A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas esteve em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste fim de semana e teve a oportunidade de conhecer uma grande estrela, Rihanna. O que chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a reação da brasileira ao conhecer a cantora em um evento.

Na ocasião, Rihanna fez um desfile pelo evento, onde cumprimentou vários convidados e acabou tocando nas mãos de Camilla de Lucas, que estava distraída com seu celular no momento. Ao perceber o que havia acontecido, a ex-sister ficou chocada e arregalou os olhos.

Mais tarde, ela teve a oportunidade de conhecer a cantora e ter um encontro mais íntimo. As duas conversaram por alguns minutos e posaram juntinhas para as fotos. Ao publicar o registro em seu Instagram oficial, Camilla legendou: "Ela disse: UAUUUU! 'BRASIL NA CASA!!!'".

Na web, os internautas reagiram ao encontro e se divertiram com a reação da influenciadora ao conhecer Rihanna. "Camilla de Lucas você sabe que venceu", disseram.

Confira os registros:

CAMILLA DE LUCAS VOCE SABE QUE VENCEU 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Kv4tw3t7Nk — vane (@buterobyn) April 27, 2024

ZEROU A VIDA! Simplesmente Rihanna ajeitando o cabelo da Camilla de Lucas pra foto 🥹❤️pic.twitter.com/nyZsVkzTKd — POPTime (@siteptbr) April 27, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas (@camilladelucas)

Giovanna Ewbank encontra Rihanna e ganha mensagem especial para filha

Além de Camilla de Lucas, outra brasileira que conheceu Rihanna foi a apresentadora Giovanna Ewbank. Em Los Angeles para participar do mesmo evento, a esposa de Bruno Gagliasso teve a oportunidade de conversar com a cantora e dividir um momento muito especial.

Emocionada com o encontro, Gioh compartilhou uma selfie feita entre as duas e ainda mostrou um vídeo do encontro. Na ocasião, a ruiva disse que sua filha, Titi, de 10 anos, era muito fã de Rihanna e a cantora deixou uma mensagem especial para a pequena.

"Olá. Muito prazer! Como você está?", perguntou Ewbank no começo do vídeo. "De onde você é?", questionou Rihanna. "Sou do Brasil. Meu nome é Giovanna", respondeu a atriz, que continuou: "Minha filha te ama! Ela tem 10 anos". Encantada, a cantora logo mandou um recado para Titi.

"Oi bebê. Qual é o nome dela?", acenou Rihanna. "Titi", contou Gioh. "Titi. Você deveria estar aqui! Obrigada, baby girl!", disse a artista, que mandou beijos para sua fã mirim.

Emocionada, Giovanna legendou a publicação com uma linda declaração para seus filhos, incluindo Bless, de 8 anos, e Zyan, de 3. "Esse aqui é especial para o amor da minha vida, pro motivo de eu vir até aqui: Títi, a mamãe conheceu a Rihanna e contou pra ela sobre você. No final mamãe saiu emocionada por reforçar que você e seus irmãos movem o meu mundo e me fazem vir até aqui, bem longe, só pra ver vocês felizes. Que noite, meus amores! Ainda impactada com tudo que vivi aqui. Depois conto mais", escreveu ela, que ainda enalteceu Rihanna. "Riri, sua linda, você é perfeitaaaaa!"