Ex-marido de Patrícia Poeta surge com sua nova namorada no RJ

Ex-marido de Patrícia Poeta, Amauri Soares, que é chefão na Globo, apareceu de mãos dadas com sua nova namorada em passeio no RJ

O executivo Amauri Soares, que é chefão na cúpula da Globo e ex-marido de Patrícia Poeta, surgiu em clima de romance na orla do Rio de Janeiro. Ele foi flagrado pelos paparazzi enquanto circulava com sua nova namorada.

Os dois foram vistos de mãos dadas durante uma caminhada matinal ao lado da praia. Os registros foram compartilhados pelos paparazzi de plantão na orla carioca.

Em 2023, Amauri Soares se tornou o diretor dos Estúdios Globo, TV Globo e Afiliadas. Antes disso, ele era diretor da TV Globo. Em entrevista ao site Meio e Mensagem, ele contou mais sobre sua função. “Como diretor da TV Globo, sou responsável por encomendas anuais que absorvem 85% da capacidade de produção dos Estúdios Globo. É uma responsabilidade que ensina muito. E eu aprendi a trabalhar com os Estúdios, seus criadores e produtores. Agora, como gestor também dos Estúdios, acho que posso ajudar a unir as pontas, aplicar na nossa comunidade criativa o conhecimento e a sensibilidade para os desafios de quem programa, publica e exibe os conteúdos que eles criam”, declarou.

Amauri Soares curte passeio com a namorada - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Amauri Soares curte passeio com a namorada - Foto: Dan Delmiro / AgNews

O casamento de Amauri Soares com Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, apresentadora do programa Encontro, da Globo, é discreta com sua vida amorosa. A jornalista já foi casada por 16 anos com Amauri Soares, diretor da Rede Globo, com quem teve um filho, Felipe Poeta Soraes.

Os dois se casaram em 2001 e se mudaram para Nova York, nos Estados Unidos, no ano seguinte. Lá, eles tiveram o único filho.

Após 16 anos de casamento, Patrícia Poeta e Amauri Soares anunciaram a separação. "Ainda não oficializamos judicialmente. Também não tive tempo de curtir uma vida de solteira. Estou no momento de reaprender a viver sozinha", revelou Patrícia Poeta em entrevista à revista VIP, como divulgado pela Veja em 2017. Segundo o veículo, a apresentadora traduziu seu momento na época como ressignificação, e declarou: "Acho que vou conseguir explicar esse período só daqui a uns anos".