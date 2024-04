Ana Hickmann e filho acompanham Edu Guedes em corrida em Interlagos

Ana Hickmann e seu filho, Alezinho, acompanham Edu Guedes no segundo dia de Porsche Cup, em Interlagos, São Paulo; confira as fotos!

Neste domingo, 28, acontece o segundo dia de corrida da Porsche Cup no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, que também é piloto da categoria há 7 anos, esteve presente na companhia de sua namorada, a apresentadora Ana Hickmann, e o filho dela, Alezinho, de 10 anos.

O casal, que assumiu seu relacionamento em março deste ano, apareceu um enorme sorriso no rosto ao chegar no autódromo de mãos dadas. Para a ocasião, Ana optou por calças brancas, camisa preta e um boné da equipe do namorado.

Juntos, eles posaram na garagem do piloto e aproveitaram para fazer alguns cliques em frente ao carro de Edu, com direito a um beijão entre o casal. O chef ainda apareceu em seu traje de corrida, pronto para entrar em ação nas pistas. Alezinho também esteve presente nos cliques, posando com a mãe ao lado do carro de Guedes.

Confira as fotos:

Edu Guedes vai passar por mudança profissional, diz jornal

O apresentador Edu Guedes deverá passar por uma mudança profissional em breve. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, ele deverá sair da Band nas próximas semanas.

O jornalista revelou que o artista está em fase de negociação do encerramento do contrato com a Band e que a decisão de romper a parceria foi amigável. Ele ficou quase quatro anos na emissora e comanda o programa The Chef.

Edu deve ficar no ar na Band até o final de maio, enquanto a emissora prepara o fim do contrato e uma nova atração. Depois disso, o apresentador deve ir para a RedeTV!, com a qual já está em negociação de uma nova parceria profissional.

Por enquanto, Edu Guedes não se pronunciou sobre os rumores.