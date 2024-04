Camila Moura, ex de Lucas Henrique, lança série autobiográfica na web

Camila Moura, ex de Lucas Henrique, do BBB 24, lança série autobiográfica nas redes sociais para dividir sua história de vida com o público; veja!

A influenciadora digital Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, decidiu contar sua história de vida para seus três milhões de seguidores. Em suas redes sociais, a professora lançou uma série autobiográfica para que as pessoas lhe conheçam além das polêmicas ao redor de seu casamento.

Em seu perfil oficial do Instagram, Camila publicou o primeiro episódio da série, que apresenta sua vida além do que as pessoas conhecem. "Eu queria me apresentar para vocês. Me apresentar mesmo, quem eu sou de verdade. Eu queria que vocês me conhecessem, porque muito foi dito sobre mim, muito ainda é dito sobre mim. Mas nada o que foi dito sobre mim, partiu de mim. E eu queria muito que vocês ouvissem eu falando de mim", iniciou a influenciadora.

No episódio, a famosa contou suas origens no Rio de Janeiro, principalmente sua vida familiar. Além disso, ela deu detalhes sobre sua escolha em se tornar professora e o quanto a profissão foi importante durante sua separação, já que ela recebeu apoio de suas alunas durante o processo de separação de Lucas Buda.

Camila inclusive contou como conheceu o ex-brother na igreja evangélica e se tornou seu único namorado e relacionamento sério da vida. Ela ainda endereçou as polêmicas sobre seu término e como ela retomou sua autoestima após o divórcio.

"Quero me apresentar para vocês. Quero que vocês possam conhecer a Camila por trás de toda essa polêmica que virou a chave da minha vida e abriu portas para inúmeras oportunidades. Abri meu coração e espero que vocês gostem da minha história de vida. Este é apenas o primeiro episódio, o segundo está ainda mais incrível!", escreveu a professora na legenda da publicação, feita em seu perfil oficial do Instagram.

Confira o primeiro episódio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura (@camilamoura225)

Camila Moura fala sobre possibilidade de reatar com Lucas Henrique

Parece que as coisas não andam nada bem para o lado de Lucas Henrique! Na última quinta-feira, 25, o ex-brother contou ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que está em conversando com frequência com sua ex-esposa, Camila Moura, e deixou em aberto a possibilidade de reconciliação. Contudo, a influenciadora garantiu que não é bem assim que as coisas estão acontecendo.

Em nota enviada a Quem, a assessoria da professora de história disse que o ex-casal estava em contato, mas não da maneira como foi explicada por Buda. "Camila realmente conversou com o Lucas mas todas as vezes para resolver assuntos de ordem burocrática, em momento algum foi falado sobre uma volta ou assuntos relacionados a sentimentos. Camila não está voltando com ninguém e nem pensando nisso", disse o comunicado.

Mais cedo, Lucas Henrique havia deixado claro que ainda havia uma pequena esperança de reconciliação. "Não sentamos para conversar ainda, por conta da agenda. Ela está em São Paulo, e eu no Rio. Mas temos conversado frequentemente por videochamadas. Não posso dizer se terá volta, porque ainda estamos confusos em relação ao nosso sentimento. Só o tempo irá dizer", afirmou ele em conversa com Pasin.