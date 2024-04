Key Alves anuncia retorno às quadras de vôlei após dois anos: "Honrada"

Dois anos após romper o ligamento do joelho, Key Alves usou as redes sociais para anunciar sua volta ao vôlei: "Muito gratificante"

Nesta quinta-feira, 25, Key Alves usou as redes sociais para anunciar seu retorno ao vôlei após dois anos longe das quadras. A ex-BBB e atleta atuava pelo Vinhedo quando rompeu o ligamento do joelho no início de 2022. Agora, ela foi contratada pela LovB, ONG norte-americana.

"Nossa mais recente LOVB Pro é Keyla Alves! Líbero brasileiro de 1,62m, Keyla (Key) é destaque no esporte desde 2017, chegando ao Sesi Bauru Sub-19. A partir daí, jogou vôlei profissional em diversos clubes como EC Pinheiros e Osasco/São Cristóvão Saúde. No Campeonato Sul-Americano Sub-20 2018, foi eleita a Melhor Líbero. Bem-vindo, Key! ", disse a ONG no anúncio publicado no Instagram.

Nos comentários, a jogadora demonstrou grande expectativa com o retorno. "Estou muito animada e feliz por fazer parte da @lovb, depois de dois anos lesionada, voltar a jogar vôlei com vocês é muito gratificante. Me sinto honrada! Obrigadaa", escreveu.

Os fãs também aproveitaram para celebrar a volta de Key. "E deu tudo certo. Você merece, Key ! Tenho certeza que serão temporadas incríveis", disse uma internauta. "Key, que Deus te proteja e abençoe na nova fase da sua vida", desejou outra. "Nossa rainha vai chegar com tudo", celebrou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por League One Volleyball (@lovb)

Key Alves afirma encarar desafio por ser bonita

Key Alves conquistou o grande público após sua participação no BBB 23. Apesar de não ter vencido o reality show, ela teve feitos profissionais e tem faturado alto com publicidade. Prestes à retornar ao voleibol, ela reflete sobre oportunidades para mulheres no esporte em entrevista à CARAS Brasil. A influenciadora também abre o jogo sobre desafios e revela sonho.

"Desafio existe até hoje, antes eu tinha muita dificuldade por ser mulher, por ser bonita, por ter o lance de querer trabalhar com a internet então ouvia muita coisa que hoje não faz sentido na minha cabeça. Foi vítima de preconceito, tomei muito não, as pessoas não acreditavam em mim", conta.

Considerada a jogadora de vôlei mais seguida do mundo nas redes sociais, Key diz ser realizada. No entanto, para conquistar espaço em quadra e mostrar todo o seu talento, ela passou por situações constrangedoras.

"No vôlei, ouvia que não era jogadora, que não tinha foco, que não ia ser atleta, mas hoje me torno uma atleta que tenho títulos individuais, já joguei em times de São Paulo e agora quero jogar a Liga Americana que é um passo a mais", afirma.

Key Alves reflete sobre a presença feminina no esporte e lamenta a falta de técnicas no comando de times ao redor do mundo.

"No vôlei gostaria que tivesse mais técnicas mulheres, não tem hoje em dia. Eu joguei uma vez em Araraquara e tinha uma só e a gente percebia que ela incomodava o homens porque ela se colocava no lugar dela e isso deixava eles assustados até que cortaram ela. Isso foi muito incômodo, até hoje não vejo uma técnica no vôlei, tanto na Seleção como em qualquer time", lamenta a atleta, que quer conquistar vaga na Seleção Brasileira de vôlei nos jogos olímpicos.