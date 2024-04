Amigos e familiares dão o último adeus para Anderson Leonardo

Corpo do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, é velado em cemitério no Rio de Janeiro com a presença de amigos e familiares

O velório do corpo do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, aconteceu na tarde deste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. A despedida teve a presença de amigos e familiares do artista, como os integrantes do grupo Molejo, o pai dele, Bira Hawai, e o cantor Mumuzinho.

O cantor faleceu na sexta-feira, 26, em decorrência das complicações do câncer inguinal, que atinge a região da virilha. Ele estava internado em estado gravíssimo e não resistiu. Ele partiu aos 51 anos de idade e deixou 4 filhos.

A morte dele foi anunciada por sua equipe com uma homenagem nas redes sociais. "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", informaram.

Pai de Anderson Leonardo fez homenagem para o filho

O produtor musical Bira Haway, pai do cantor Anderson Leonardo, usou suas redes sociais neste domingo, 28, para se despedir do filho. O vocalista do grupo de pagode Molejo faleceu na última sexta-feira, 26, após batalha contra câncer na região inguinal.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bira publicou uma foto sozinho com o semblante triste, acompanhada de uma mensagem emocionante sobre a morte de Anderson. "De Pai para Filho!! 'Filho sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mais meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e principalmente pelo ser humano iluminado e inesquecível".

Ao finalizar, o pai se declarou para o filho e garantiu que ele sempre será lembrado na música. "Seu legado que está sendo deixado e esse é o nosso maior presente, e sei que seu legado, sua música, sua alegria, vai abraçar muitas gerações. Te amo meu filho, meu amigo, meu companheiro. Divirta-se aí em cima, meu amor por ti é eterno!'".