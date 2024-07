Taróloga prevê futuro de Eliana no comando de programas da Globo: ‘Mudanças inesperadas’

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Magda Paz realiza uma leitura de tarot e prevê futuro da apresentadora Eliana em atrações da TV Globo

Eliana (51), a mais nova contratada da TV Globo, matou a curiosidade dos fãs e revelou, em entrevista ao Fantástico, no último domingo (30), qual será o seu papel na programação da emissora. Ela tem novos projetos para este ano: o Saia Justa, no GNT, e o The Masked Singer Brasil, que estava sob o comando de Ivete Sangalo (52). A notícia foi recebida com muita festa nas redes sociais. A CARAS Brasil conversou com a taróloga Magda Paz sobre o futuro da apresentadora, que deixou o SBT após quase 15 anos de sucesso.

Para entender melhor o impacto de sua participação em cada programa e os possíveis desafios e reações do público, Magda, consultora esotérica da Astrocentro, realizou uma leitura de tarot. Para iniciar, ela fala do impacto da participação de Eliana nas duas atrações. “A participação de Eliana trará um grande sucesso. Ela será amplamente reconhecida e apreciada pelo público. Sua presença iluminará os programas, trazendo alegria e positividade”, afirma.

“Eliana se sentirá livre para explorar novas possibilidades dentro dos programas. Sua abordagem será inovadora e ousada, trazendo uma energia fresca e dinâmica para a competição. Isso pode abrir novas portas em sua carreira. Embora Eliana possa enfrentar alguns desafios durante sua participação, ela mostrará grande coragem e determinação. Sua capacidade de superar obstáculos e manter-se forte será admirada pelo público e pelos colegas”, completa.

Magna ainda conta como será a reação do público à performance da comunicadora: “ Será muito positiva. Os espectadores sentirão uma forte conexão por sua presença e avaliarão sua participação de maneira favorável. Isso pode resultar em uma renovação de sua imagem pública e em novos começos em sua carreira”.

Eliana vai enfrentar desafios inesperados no The Masked Singer Brasil e no Saia Justa, segundo a taróloga. “Desafios e mudanças inesperadas, momentos de introspecção e a necessidade de sacrificar ou alterar sua perspectiva. Ela precisará ser resiliente, buscar sabedoria interior e estar disposta a aceitar e adaptar-se às circunstâncias para superar esses obstáculos”, ressalta.

A partir de 7 de agosto, a âncora Eliana vai se juntar a Tati Machado e Rita Batista, também estreantes no sofá do Saia Justa, e Bela Gil, que continua na nova temporada. O GNT vai exibir no dia 06 de julho, a partir das 20h, a versão estendida da entrevista ao Fantástico.

"É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo. A gente vai dar as nossas opiniões, mas acho que é mais de acolher cada tema, sabe? Quero sentar ali e ouvir as minhas amigas, quero ouvir as mulheres. Eu quero aprender com elas. E a hora que a gente estiver ali reunida, naquele sofá, acho que vai ser libertador. Em determinados momentos, não vou querer ficar só sentada no sofá, vou querer sentar no chão. Porque é natural entre amigas, num papo descontraído", disse Eliana ao Fantástico.

Já o The Masked Singer Brasil ganha um especial de fim de ano em 2024 e, em 2025, a sua quinta temporada. "É um projeto também que eu amo de paixão, tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato. Então, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo Brasil, que é a Ivete é muito legal. É astral, já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", falou a apresentadora.