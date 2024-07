Ana Hickmann mostra pedido de casamento feito por Edu Guedes em Portugal

Em vídeo, a apresentadora Ana Hickmann mostrou como foi pedida em casamento por Edu Guedes durante uma viagem romântica à Portugal

Ana Hickmann produziu um diário de viagem em vídeo e mostrou aos seguidores como foi pedida em casamento por Edu Guedes, com quem assumiu o relacionamento recentemente. Nesta quinta-feira (4), a apresentadora dividiu o momento emocionante que aconteceu em Portugal, durante um momento de lazer romântico entre os dois pombinhos.

Tudo começou quando Ana desembarcou no país europeu e o cozinheiro a esperou com flores no aeroporto. A apresentadora contou que a visita ao país se tratavam de um período de férias dos dois e foi durante um momento de descontração que Edu propôs à namorada.

O casal estava durante um jantar romântico, onde Ana ainda se referiu ao noivo como "príncipe encantado" e passou um tempo agarradinho com o artista ao som de Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley. Foi durante o momento de chamego que a apresentadora dividiu com seguidores como foi pedida em casamente.

"Durante o almoço, ele me entregou uma carta com algumas flores, mas eu não vou compartilhar porque é só minha. No final estava escrito: 'P.S: Você quer casar comigo?' e eu disse sim", disse ela mostrando aos fã o anel que ganhou. A viagem romântica do casal continua, porém ganhou mais dois intergrantes, o filho da artista, Alezinho, de 10, e a filha do cozinheiro, Maria, de 15 anos.

Edu Guedes detalha pedido de casamento

Em entrevista a CARAS, o chef entrou em detalhes sobre o pedido de casamento: "Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar", disse ele na ocasião. Depois de Portugal, os pombinhos passaram ainda pelas paisagens paradisíacas do Caribe.

Nas redes, a noiva de Edu compartilhou uma série de fotos do momento especial, ganhando votos de felicidades aos dois de admiradores: “Eu fico tão feliz em te ver feliz! Aproveite cada segundo dessas férias", escreveu uma fã de Ana.