Bia Miranda faz festa surpresa para a babá do filho, antiga babá do marido

A influenciadora Bia Miranda, que é mãe de Kaleb, contou que a funcionária responsável pelo menino também cuidou do marido quando ele era criança

Bia Miranda fez uma surpresa especial para a babá do primogênito Kaleb, fruto do relacionamento da influenciadora com o músico Rafael Buarque. Nesta quinta-feira (4), a jovem compartilhou a pequena celebração que preparou para Joana, que está na família desde quando o marido de Bia era criança, e falou mais sobre a funcionária.

"Essa é a Joana. Já foi babá do Rafa e cuidou da avó dele. Agora ela será a babá do Kaleb e hoje é o aniversário dela", escreveu a influenciadora. No registro, Joana está com o filho de Bia nos braços e é pega de surpresa com a comoção feita na cada da criadora de conteúdo, que encomendou um bolo para ela e fez com que os familiares cantassem parabéns a ela.

A comemoração do aniversário da funcionária aconteceu um dia antes de Bia e Rafael comemoraram o primeiro mês de vida do filho, como ela mesma relembrou na última publicação, onde compartilhou o vídeo de seu parto com os seguidores: "Finalmente o vídeo do parto está pronto. Amanhã faz um mês do nascimento do nosso pituco, o amor de nossas vidas. Foi um misto de emoções: medo, ansiedade, felicidade, dor, nervosismo, mas no final deu tudo certo", escreveu a influenciadora.

Relação turbulenta com a mãe

Pouco antes de entrar em trabalho de parto, no mês passado, Bia se envolveu em polêmica com a mãe, com quem rompeu laços há pouco mais de dois anos. A influenciadora se revoltou com um vídeo de Jenny Miranda, em que ela lamentava o fato de não poder ficar perto da filha quando ela desse à luz Kaleb. A jovem pediu para que a mãe deixasse de mencionar o nome dela e do bebê, caso contrário, tomaria medidas mais severas: "Deixe a minha gravidez e não toque no nome do Kaleb, nunca mais! Ou meto um processo em você, mais um, né?".