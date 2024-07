Bia Miranda exibe vídeo do parto de Kaleb, primeiro filho com Buarque

A influenciadora Bia Miranda, que se tornou mãe pela primeira vez em junho, dividiu com seguidores o vídeo do parto de Kaleb, filho dela e de Buarque

Um mês após dar à luz Kaleb, Bia Miranda dividiu com seguidores o registro em vídeo do parto do primeiro filho com o músico Buarque, nesta quinta-feira, 4. A influenciadora contratou uma equipe profissional para registrar todo o processo de nascimento do pequeno, desde o momento em que ela e o marido chegaram à maternidade. Bia ainda fez um textão sobre o dia em que conheceu o filho.

"Finalmente o vídeo do parto está pronto. Amanhã faz um mês do nascimento do nosso pituco, o amor de nossas vidas. Foi um misto de emoções: medo, ansiedade, felicidade, dor, nervosismo, mas no final deu tudo certo. Tentei levar esse momento no mais leve possível, dando risada, fazendo graça e dançando. O parto não precisa ser só sofrimento", escreveu a influenciadora na legenda.

Desde o início da gestação, Bia mostrou que estava levando a vida da forma mais comum possível, já que a influenciadora continuou a gravar dancinhas para os seguidores e contou que a profissional, resposável pelos cuidados dela quando grávida, não a restringiu de dançar. No vídeo, a jovem aparece rebolando, o que ela já havia dito que era para acelerar o processo de dilatação quando foi para o hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Briga com a mãe antes de dar à luz Kaleb

Pouco antes de Kaleb nascer, Bia cravou uma briga publica com a mãe Jenny Miranda, com quem rompeu laços em 2022. A mãe da influenciadora lamentou no Instagram que não estaria com a filha quando ela desse à luz o neto. No entanto, o comentário revoltou Bia, que pediu para que a mãe parasse de mencionar ela e o bebê, ameaçando-a de processo caso contrário: "Deixe a minha gravidez e não toque no nome do Kaleb, nunca mais! Ou meto um processo em você, mais um, né?", disparou a neta de Gretchen.