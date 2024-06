Bia Miranda manda recado para Jenny após desabafo: 'Duas policiais'

Na reta final da gravidez, a ex-A Fazenda Bia Miranda trocou farpas com a mãe, Jenny, após a influenciadora falar sobre sua gestação

Ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Bia Miranda decidiu se pronunciar publicamente após a mãe, Jenny Miranda, surgir nas redes sociais chorando. Ela, que está na reta final da gravidez, fez questão de rebater o desabafo da influenciadora, compartilhado mais cedo, sobre não participar de sua gestação.

Para quem não sabe, as duas não se falam há algum tempo e, por isso, Jenny lamentou não poder estar presente no parto do neto. Bia, por sua vez, deixou um comentário em um perfil no Instagram a respeito dos comentários da mãe.

A neta de Gretchen alegou que Jenny Miranda estaria usando seu nome e o de seu filho, para ganhar visualizações. "Tá há 5 dias postando falando que vai nascer, sério? Aí fica usando o meu nome e o nome do meu filho, pra depois no mesmo vídeo falar sobre jogo de plataforma. Deixa minha gravidez e não toca no nome do Kaleb nunca mais, meto um processo em você, mais um né?", disparou ela.

Em seguida, Bia Miranda falou sobre a possibilidade da mãe tentar ir à maternidade e deixou um recado: "E já vou avisando, se quiser fazer graça no hospital vão ter duas policiais te esperando. E quem julga, não sabe o que passei na mão dessa maluca. Perdoar? Perdoei pra Deus. Agora dela? Eu tenho até choque de olhar pra cara", declarou a jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disseram (@disseram)

Bia Miranda impressiona ao mostrar barrigão na reta final da gravidez

Bia Miranda não esconde o quanto está ansiosa para a chegada de seu primeiro filho, Kaleb, fruto do relacionamento com o DJ Buarque. Aproveitando a reta final da gravidez, a influenciadora digital usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores algumas fotos de seu ensaio fotográfico de gestante.

Em uma das imagens, a neta de Gretchen surge nua, com o corpo coberto de folhas de ouro, destacando o barrigão de Bia. Outras fotos ao lado do companheiro também foram publicadas em seu perfil oficial no Instagram.

"Aproveitar essa barriga ao máximo, a qualquer hora Kaleb pode nascer", escreveu ela na legenda. Nos comentários, internautas deixaram diversas mensagens carinhosas à ex-A Fazenda e o bebê. Confira os registros!