Fabiana Justus agradece elogios após queda de cabelo e reflete sobre autoestima: "Faz a diferença"

Após luta contra o câncer, a influenciadora digital Fabiana Justus agradeceu aos seguidores pelos elogios recebidos depois de raspar a cabeça

Nesta quinta-feira, 4, Fabiana Justus usou as redes sociais para agradecer os seguidores pelos elogios que vem recebendo desde que precisou raspar o cabelo para tratar a leucemia mieloide aguda. Recentemente, a empresária celebrou a volta do crescimento dos fios.

Nos Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus confessou que acredita que o cabelo é apenas um detalhe, o que realmente faz a diferença é o conjunto. "Vocês ficam falando que eu fiquei bem sem cabelo, eu fico super feliz, muito obrigada. Por sinal, ele está crescendo e eu acho que cabelo é um mero detalhe, acho que o nosso conjunto é que faz a diferença", iniciou.

"Mas eu acho que uma coisa que faz muita diferença em mim, que ajuda ao cabelo não fazer tanta diferença, é o sorriso. Eu sou uma pessoa muito sorridente, hoje em dia eu tenho muita segurança do meu sorriso, eu gosto muito mais dele", compartilhou Fabiana Justus.

Na sequência, a também influenciadora digital contou que estava no hospital para mais uma etapa do tratamento. "Já aqui tomando meu remédio de manutenção! Penúltimo dia! Amanhã é o último dia e aí só daqui um mês!", celebrou. "Dessa vez senti bem menos enjoo! Graças a Deus", completou.

Fabiana Justus se emociona ao receber surpresa com as filhas no hospital

Na quarta-feira, dia 3, Fabiana Justus se emocionou ao receber uma surpresa especial ao lado de suas filhas no hospital. Ela foi até o médico para receber uma medicação, acompanhada das herdeiras, mas acabou sendo surpreendida com uma recepção calorosa da equipe em comemoração a um novo avanço em seu tratamento contra a leucemia.

Ao entrar em seu quarto no hospital, Fabiana e as gêmeas Chiara e Sienna, que têm cinco aninhos, e são frutos do relacionamento com Bruno D'Anconna encontraram várias bexigas espalhadas, uma decoração especial e música tocando nos alto-falantes. A influenciadora digital ganhou essa surpresa já que poderá levar as filhas ao cinema pela primeira vez desde que recebeu seu diagnóstico.

Por meio dos stories do Instagram, Fabiana agradeceu o gesto da equipe e não escondeu a emoção ao dividir a novidade: "A gente ficou até emocionada com essa surpresa muito linda. Hoje é um dia especial, porque a gente falou que é o dia das meninas. A gente vai sair daqui, vamos passear no shopping, os médicos deixaram”, disse a influenciadora, que também é mãe de Luigi.

“Vamos ao cinema ver 'Divertidamente', peguei a primeira sessão, vamos higienizar as cadeiras, tomar todos os cuidados, mas vai ser muito especial. É a segunda vez que estou saindo e fazendo um programa com as meninas. Essas coisas vão trazendo a normalidade de volta", completou Fabi, que até combinou os looks com as herdeiras para o passeio em família. Veja os registros!