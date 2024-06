Fabiana Justus celebra crescimento de cabelo após luta contra o câncer

Nas redes sociais, Fabiana Justus comemorou o crescimento dos cabelos após sucesso em transplante de medula óssea: "Está crescendo"

A influenciadora Fabiana Justus já está no D+85 - ou seja, 85º dia pós transplante de medula óssea! Com o bom andamento do tratamento desde o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, a empresária comemorou que os cabelos estão voltando a crescer nesta sexta-feira, 21.

“Acabei de postar um vídeo na rede vizinha que dá para ver bem como meu cabelo está crescendo! Vão lá ver! (É o último que postei, de um filtro de olho)”, disse ela em seu perfil no Instagram.

Recentemente, a filha de Roberto Justus usou uma peruca para celebrar o 10º mês de vida do filho, Luigi, e escolheu o tom ruivo para os fios.

Confira o vídeo citado por Fabiana Justus:

Fabiana Justus celebra 10 meses do filho caçula com festinha em casa

Luigi, filho caçula da influenciadora digital Fabiana Justus com Bruno Levi D'Ancona, completou 10 meses de vida na quarta-feira, 19. Em celebração dessa data muito especial, a filha de Roberto Justus preparou uma festinha temática em casa apenas para a família mais próxima.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Fabiana mostrou os detalhes da festa, que teve como tema os heróis da DC. O bolo foi decorado como uma história em quadrinhos, com os personagens Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman e Mulher Gato. Além disso, a festa ainda contou com flores amarelas, balões coloridos e docinhos personalizados com os heróis.

Mais cedo, a famosa havia iniciado seu dia mostrando um café da manhã com Luigi e suas duas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos. Pouco tempo depois, ela mostrou um momento só entre mãe e filho, onde ela celebrou os 10 meses do pequeno.

"10 meses desses meu picurrucho! E quem sobrou na mesa do café? A mamãe e o Lui, pra variar", disse Fabiana em vídeo, onde apareceu dando beijinhos em seu pequeno, que tentava se comunicar ao balbuciar alguns sons. "Cadê as irmãs? Cadê o papai? Cadê a mamãe, tá aqui né? Te amo", brincou Fabiana, incentivando Luigi a falar.

"Que Deus te ilumine, te proteja, a sua vida toda ao lado da sua família, de quem você ama", desejou a mamãe, que ainda brincou com o bebê. "Bate palma. Como que bate palma?", perguntou ela, enquanto trocava batidinhas de mão com o pequeno. Confira os registros clicando aqui!