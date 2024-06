Em tratamento contra o câncer, Simony se emociona com história de Céline Dion

Simony não conteve a emoção ao assistir o novo documentário de Céline Dion; produção retrata luta da artista contra a Síndrome da Pessoa Rígida

Na última quarta-feira, 26, Simony não conteve as lágrimas ao assistir o novo documentário da cantora Céline Dion, “I Am: Celine Dion”.A artista brasileira está em tratamento de câncer após ser diagnosticada em agosto de 2022.

No Instagram, Simony compartilhou um momento de Céline na produção e confessou: "Morrendo de chorar".

No documentário sobre sua luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida, a cantora Céline Dion detalha as dificuldades da doença e mostra momentos fortes da batalha contra a doença rara, além de abordar a perda do marido, René Angélil, falecido em 2016.

Em trecho viralizado nas redes sociais, ela mostrou um episódio de convulsão que durou cerca de dez minutos. A cena mostra a artista em agonia enquanto tentava lidar com a dor, sem sequer conseguir se mexer. O vídeo forte mostra a famosa chorando e recebendo auxílio de seu fisioterapeuta, que chega a medicá-la com um spray nasal para relaxar os músculos.

Simony revela que sonho com avô falecido auxiliou no diagnóstico de câncer

Simony abriu mais detalhes sobre o tratamento contra o câncer no intestino e sua descoberta. Em participação no poscast PodC, apresentado por Celso Portiolli, ela compartilhou que um sonho com o avô ajudou no diagnóstico da doença.

Durante a entrevista, a cantora contou que os primeiros indícios foram percebidos durante a rotina de exercícios físicos. "Eu sempre treinei e, depois da pandemia, tentei voltar pra academia e não tinha mais muita força. Eu sentia muito cansaço. Aí apareceu uma íngua no lado esquerdo da virilha. Falei: 'devo estar com alguma inflamação, em 30 dias, essa íngua tem que sumir'", disse ela.

Simony também relatou que começou a sentir um incômodo ao ir ao banheiro, pensando até que estava com hemorroida. Na época, sua ginecologista pediu diversos exames, mas "não apareceu nada" nos resultados. Saiba mais!