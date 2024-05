Simony revela que sonho com avô falecido auxiliou no diagnóstico de câncer

Em entrevista, Simony compartilhou sobre impacto de sonho com avô falecido em diagnóstico de câncer: "Salvou minha vida"

No último dia 7, Simony abriu mais detalhes sobre o tratamento contra o câncer no intestino e sua descoberta. Em participação no poscast PodC, apresentado por Celso Portiolli, ela compartilhou que um sonho com o avô ajudou no diagnóstico da doença.

Durante a entrevista, a cantora contou que os primeiros indícios foram percebidos durante a rotina de exercícios físicos. "Eu sempre treinei e, depois da pandemia, tentei voltar pra academia e não tinha mais muita força. Eu sentia muito cansaço. Aí apareceu uma íngua no lado esquerdo da virilha. Falei: 'devo estar com alguma inflamação, em 30 dias, essa íngua tem que sumir'", disse ela.

Simony também relatou que começou a sentir um incômodo ao ir ao banheiro, pensando até que estava com hemorroida. Na época, sua ginecologista pediu diversos exames, mas "não apareceu nada" nos resultados.

Tudo mudou após um sonho que ela teve com o avô Mário, que faleceu em 2013, aos 91 anos. "Eu sonhei com meu avô, olha só que coisa louca. Meu avô, que eu sempre chamei de pai, é falecido há uns 11 anos. Ele não viu o Anthony [filho caçula da cantora] nascer. No meu sonho, meu avô bem perto de mim, disse: 'Vai em um proctologista'. Eu nunca tinha escutado essa palavra e nunca tinha ido em um proctologista. Não sabia nem o que era. Acordei e já comecei a procurar, achei uma médica.", recordou.

Durante a consulta após o ocorrido, a profissional em questão pediu com urgência uma colonoscopia. Foi quando a cantora descobriu o câncer e deu início ao tratamento correto. "Ele salvou minha vida", completou.

Vale lembrar que Simony foi diagnosticada com câncer em agosto de 2022 e logo iniciou o tratamento. Ela fez tratamento com quimioterapia e perdeu os cabelos. Em julho de 2023, ela entrou em remissão, mas segue em tratamento para que o tumor não reapareça. Agora, a artista faz imunoterapia e acompanhamento médico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony revela quanto gastou com tratamento contra o câncer

A cantora Simony surpreendeu ao contar quanto já gastou em seu tratamento contra o câncer. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino e fez o tratamento durante vários meses. Agora, ela contou que precisou desembolsar uma grande quantia porque estava sem plano de saúde. Confira!