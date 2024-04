Simony revela como anda seu tratamento contra o câncer

Em luta contra o câncer no intestino, a cantora Simony atualiza os fãs sobre os próximos passos em busca de sua cura

A cantora Simony atualizou os fãs sobre como anda o seu tratamento contra o câncer no intestino. Ela mostrou uma foto no hospital enquanto recebia as medicações do seu tratamento de imunoterapia e revelou os próximos passos de sua rotina médica.

"Fazendo minha imunoterapia sempre com muita gratidão. Tenho mais um ano pela frente. Mas tem 8 meses que não tenho nenhuma célula cancerígena. Vamos em frente, um dia de cada vez", disse ela na legenda do post.

Vale lembrar que Simony foi diagnosticada com câncer em agosto de 2022 e logo iniciou o tratamento. Ela fez tratamento com quimioterapia e perdeu os cabelos. Em julho de 2023, ela entrou em remissão, mas segue em tratamento para que o tumor não reapareça. Agora, a artista faz imunoterapia e acompanhamento médico.

View this post on Instagram A post shared by Simony (@simonycantora)

Simony mostrou seu cabelo natural

A cantora Simony usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia com os fãs. Ela, que sofreu queda capilar ao iniciar um tratamento contra um câncer no intestino, mostrou como está o crescimento de seu cabelo natural atualmente.

Simony vem usando perucas desde que os fios começaram a cair e sempre exibe aos fãs suas diversas opções de visual. Através de um Stories no Instagram, a artista apareceu com o cabelo levemente crescido. "Olha o tamanho", escreveu na legenda, surpresa com a evolução.

Em novembro de 2023, Simony já havia mostrado os fios naturais crescendo. Na ocasião, a estrela surgiu com o cabelo curtinho em uma selfie e revelou que estava indo até um salão de beleza para fazer a manutenção do seu megahair.

"Fui essa semana fazer manutenção do mega lá no @soucarloscirqueira e resolvi mostrar pra vocês meu cabelinho. Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata", disse ela, à época.