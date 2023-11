Simony exibe seu cabelo natural após tratamento contra o câncer

Simony tira a peruca e mostra como está o seu cabelo natural após ter perdido os fios em tratamento contra o câncer

A cantora Simony revelou como está o seu cabelo natural após ter perdido os fios durante o tratamento contra o câncer no intestino. Ela apareceu com o cabelo curtinho e nascendo novamente em novas selfies ao ir até um salão de beleza para fazer a manutenção do seu megahair.

Desde que perdeu o cabelo, a estrela usava perucas para suas aparições nas redes sociais e em programas de TV. Agora, ela resolveu revelar qual é o verdadeiro tamanho do seu cabelo natural, que está nascendo novamente.

"Fui essa semana fazer manutenção do mega lá no @soucarloscirqueira e resolvi mostrar pra vocês meu cabelinho. Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata", disse ela na legenda.

Há pouco tempo, Simony comemorou o resultado do seu exame mais recente, no qual o médico disse que o tumor já sumiu. "Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: 'Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá'", relatou ela, com lágrimas nos olhos.

Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs. "Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony comemora fim de nova etapa do tratamento contra o câncer:

Em agosto deste ano, Simony finalizou mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto no ano passado, e fez questão de comemorar sua última sessão de quimioterapia. A artista postou uma foto em que aparece sorridente no hospital, segurando um balão com a frase 'viva la vida' em clima de festa!