Fernanda Paes Leme dispensa procedimentos estéticos e exibe: ‘Marcas da vida’

Após gravidez de Pilar, Fernanda Paes Leme surpreende ao dispensar procedimentos estéticos e exibir sua beleza ao natural

Desde que descobriu a gravidez de sua primeira filha, Fernanda Paes Leme precisou parar de fazer procedimentos estéticos. Nesta sexta-feira, 26, a apresentadora surpreendeu os seguidores ao exibir com orgulho as "marcas da vida" em sua pele, mas entregou que pretende voltar a realizar algumas mudanças no rosto após a chegada da pequena Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio.

Através dos stories no Instagram, a mamãe de primeira viagem contou que está curtindo cada momento ao lado da filha, que tem apenas uma semana de vida: “Teve mama, teve soluço, teve mama rapidinho pra passar o soluço e passou!”, Paes Leme detalhou sua rotina ao compartilhar uma selfie com a pequena em seu colo.

No entanto, antes de postar o registro, a apresentadora percebeu outro detalhe: sua pele ao natural. Por isso, ela decidiu ser transparente com os seguidores sobre seus procedimentos estéticos: “Reparando aqui em mim nessa foto...um ano sem fazer procedimentos estéticos... nenhum botoxzinho... laser nada. A vida como ela é”, iniciou.

Fepa admitiu que pretende retomar os procedimentos, porém, assegurou estar feliz com a naturalidade e planeja ser ainda mais moderada nas futuras aplicações: “Ainda vou esperar pra voltar a fazer, com moderação como sempre fiz, não é a prioridade do momento não...longe de ser... é interessante se ver com mais marcas da vida”, contou.

“Mas é ótimo também fazer uma coisinha ou outra pra dar um up, não vou mentir. Vamos no equilíbrio porque tudo que é em excesso faz mal”, Fernanda refletiu sobre os procedimentos estéticos. Vale lembrar que durante a gravidez, ela também abordou as mudanças em seu rosto após deixar as aplicações de lado.

Fernanda Paes Leme exibe pele ao natural - Reprodução/Instagram

“Quando a gente fica grávida, a gente não faz nenhum procedimento estético, tipo botox, laser e nada disso. E eu era acostumada a fazer, principalmente laser e botox na testa. É tão interessante se ver sem nada. Você se reconhece e depois não se reconhece. É muito doido ver as machinhas… Sou uma mulher de 40 anos”, Fepa celebrou a maturidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme debate sobre ‘ficar’ com ex de amiga:

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme estão trabalhando em um novo projeto no GNT, o ‘Quem Não Pode Se Sacode’, e provocaram um debate logo no segundo episódio do programa. Em meio aos rumores de uma suposta confusão, as apresentadoras levantaram a questão ‘ficar com ex de amiga’ e acabaram discordando sobre o assunto.

Enquanto conversavam com as convidadas Drica Moraes, Flávia Reis e Lucy Alves, as apresentadoras deram início ao quadro que avaliava situações e todas tiveram que levantar plaquinhas com "pode" ou "se sacode". Foi quando abordaram o assunto polêmico e discordaram sobre se relacionar com um ex-parceiro de uma amiga; entenda o que aconteceu.