Pedro Scooby lamenta tragédia em resgate de vítimas no RS: 'Cena de filme'

Ao lado de amigos, o surfista Pedro Scooby viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar na linha de frente em resgate de pessoas ilhadas

O surfista Pedro Scooby chegou no Rio Grande do Sul na tarde de segunda-feira, 6, e prontamente já iniciou o resgate de pessoas ilhadas em regiões atingidas por enchentes. Junto com um grupo de amigos, ele levou alguns jet-skis para o estado e se dispôs a ajudar na linha de frente das operações.

Em seus stories no Instagram, Scooby publicou um vídeo mostrando o início dos trabalhos na localidade. Nas imagens compartilhadas por ele, é possível perceber que o nível da água está bem alto e quase chega a cobrir o telhado de algumas casas da região.

"Parecia cena de filme!", descreveu o ex-participante do BBB 22. Ao lado de Pedro Scooby, o surfista e também ex-BBB Lucas Chumbo dividiu com os seguidores registros de alguns resgates feitos pelo grupo de amigos, que aparecem ajudando famílias ilhadas a saírem da área de risco.

Na legenda da postagem, Lucas Chumbo relatou viver um 'mix de sentimentos' durante as operações: "Triste em ver tudo isso, mas com o coração mais leve de estar aqui e de poder estar fazendo minha parte. Ajudem o Rio Grande do Sul, existem alguns meios de colaborar, faça sua parte como possível", declarou o atleta.

Confira as publicações:

Pedro Scooby mostra situação no RS - Foto: Reprodução / Instagram

Ator Werner Schünemann relatar situação em Porto Alegre

Morando atualmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ator Werner Schünemann usou as redes sociais para compartilhar com o público seu relato a respeito da tragédia na região sul do Brasil devido às enchentes. Através de um vídeo, o artista lamentou a situação atual e revelou falta de água e luz em sua casa.

"Estou à luz de velas na casa aqui em Porto Alegre e sem água. Boa parte [da cidade] está escura, pessoas estão sendo evacuadas de alguns bairros. Dois terços dele [do Rio Grande do Sul] está com calamidade, uma catástrofe que aconteceu no nosso Estado", iniciou o ator.

E continuou: "Primeiro, quero me solidarizar por tanta gente que perdeu tanta coisa, por vidas perdidas, por sonhos adiados e por sonhos que já tinham sido realizados e vão ter que ser realizados outra vez. Quero dizer que esse momento é da força, da força do coletivo, a força do dar-se as mãos, da força interior de saber que nada é tão grande que a gente não possa passar pelo obstáculo".

Por fim, Werner Schünemann ressaltou a força que todos os moradores do Sul precisam ter para conseguirem se reerguer após a enorme tragédia. "Estou aqui para lembrar da força, lembrar todo mundo que nós temos essa força. Com essa força, volta a luz, volta a água, volta os sonhos e volta a vida. E daqueles que não voltam mais lembraremos para sempre", concluiu ele.