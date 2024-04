Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme debatem: 'Eu acho ex de amiga tudo bem'

Pode isso? Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme provocam debate sobre 'ficar' com o ex de amiga em novo programa após rumores de confusão

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme estão trabalhando em um novo projeto no GNT, o ‘Quem Não Pode Se Sacode’, e provocaram um debate logo no segundo episódio. Em meio aos rumores de uma suposta confusão entre as duas, as apresentadoras levantaram a questão sobre ‘ficar com ex de amiga’ e acabaram discordando sobre o assunto.

Enquanto conversavam com as convidadas Drica Moraes, Flávia Reis e Lucy Alves, as apresentadoras deram início a um quadro que avaliava determinadas situações e todas as participantes tinham que levantar plaquinhas com "pode" ou "se sacode" para permitir ou barrar. Foi quando abordaram o assunto polêmico sobre se relacionar com um ex-parceiro de uma amiga.

Fernanda foi a única que levantou a plaquinha para liberar e Giovanna apontou a discordância: “Só a Fernanda colocou ‘pode’, né?”. Na sequência, a morena tentou explicar sua colocação sobre o assunto: “Se a amiga falar para não ficar, não fica. Mas eu acho ex de amiga tudo bem. Eu tenho várias amigas que ficaram com meus ex”, disparou.

“Ficaram mais com ex meus do que eu com os delas”, Fepa se defendeu. Mas Drica também discordou da posição da apresentadora: "Já tive quase uma ex amiga por causa disso, não preciso contar. Ou liga para a pessoa e vê se tá tudo certo, não tem nada guardadinho... É bom dar uma ligadinha para a ex antes, né?", a veterana entregou.

Por fim, Lucy também apontou que é contra a ideia de se relacionar com um ex-namorado de uma amiga: "Eu prefiro, não. Mas pode acontecer e eu acho que você precisa checar. A amiga pode falar que está tudo bem, mas lá no fundo, sabe?", a cantora e atriz encerrou o debate e deu razão para esposa do ator Bruno Gagliasso.

Vale lembrar que, atualmente, Fernanda enfrenta uma polêmica com o marido de Ewbank. Isso porque ela fez uma homenagem inusitada confirmando o distanciamento com o ator justamente no dia do aniversário dele. Apesar de afirmar não entender completamente os motivos, a apresentadora desabafou sobre o rompimento.

“Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", ela afirmou depois de admitir que não se lembra da última vez que encontrou Gagliasso. Fernanda também reforçou que sente saudade do amigo e de seus três herdeiros no relato, que causou polêmica na web.

