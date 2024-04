Giovanna Ewbank se declara à família em meio à polêmica: ‘Nada mais importante’

Giovanna Ewbank reforça prioridades e se declara para família após declaração polêmica de Fernanda Paes Leme sobre Bruno Gagliasso

No último domingo, 14, Giovanna Ewbank compartilhou uma mensagem especial nas redes sociais. A apresentadora postou uma foto ao lado de sua família, incluindo o marido Bruno Gagliasso e seus três filhos, Titi, Bless e Zyan, no rancho. Na legenda, ela reforçou que a família é sua maior prioridade, e a declaração chamou a atenção dos seguidores.

No registro, que foi compartilhado no perfil do Instagram de ambos os apresentadores, Giovanna e Bruno aparecem curtindo a companhia dos filhos no rancho da família logo após comemorarem o aniversário do ator. Na legenda, a loira se declarou para o marido e os pequenos: “Nada é mais importante do que vocês”, ela se derreteu.

Mas além de receber muitos elogios nos comentários, alguns seguidores apontaram a frase como uma suposta indireta após uma polêmica envolvendo a colega de trabalho e uma das melhores amigas de Giovanna, Fernanda Paes Leme: “Senti uma sutil indireta”, disse um seguidor. “Entendi a referência”, apontou mais um. “Doeu até em mim”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Para quem não acompanhou, Fernanda fez uma homenagem inusitada, confirmando o distanciamento com Gagliasso justamente no dia do aniversário do ator. Apesar de afirmar não entender completamente os motivos, a apresentadora desabafou sobre o rompimento e ainda mandou um recado direto para o marido da amiga.

“Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", ela afirmou depois de admitir que não se lembra da última vez que encontrou o ator. Fernanda também reforçou que sente saudade do amigo e de seus três herdeiros no relato, que causou polêmica nas redes sociais.

A atriz, que está grávida e espera sua primeira filha, a pequena Pilar, com o noivo Victor Sampaio, chegou até a revelar o desejo de que sua filha não nascesse no mesmo dia que o amigo. Vale mencionar que até o momento, nem Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, nem Fernanda Paes Leme se manifestaram oficialmente sobre a declaração.

Fernanda Paes Leme e Gagliasso já viveram atrito:

Essa não foi a primeira vez que Fernanda Paes Leme e Bruno Gagliasso tiveram um atrito, e inclusive, eles já brigaram por causa da esposa do ator, Giovanna Ewbank. Amigos inseparáveis desde que se conheceram por meio de uma conhecida em comum em 1998, a proximidade entre eles foi abalada pelo ciúme da apresentadora.

Durante uma participação de Bruno e Giovanna no podcast 'Quem Pode Pod' com Fernanda, a atriz confessou ter tentado afastar os dois. No programa, eles também revelaram que Paes Leme foi desconvidada para ser madrinha do casamento do casal ela confessou sua decepção com Gagliasso por essa decisão; confira o relato completo.