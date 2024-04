Fernanda Paes Leme e Bruno Gagliasso já viveram atrito por causa de Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank já admitiu que tentou afastar Bruno Gagliasso de Fernanda Paes Leme e causou atrito no passado; relembre detalhes

No último sábado, 13, Bruno Gagliasso fez aniversário e recebeu uma declaração pra lá de inusitada de Fernanda Paes Leme. Apesar de celebrar a data especial do amigo, a apresentadora causou ao admitir um distanciamento. No entanto, essa não foi a primeira vez que eles tiveram um atrito, e inclusive, já brigaram por causa da esposa do ator, Giovanna Ewbank.

Fernanda e Bruno se tornaram inseparáveis desde que se conheceram por meio de uma amiga em comum em 1998. No entanto, a proximidade entre eles foi abalada quando o ator iniciou seu relacionamento com Giovanna. Em entrevista ao ‘Faustão na Band’, a atriz admitiu que não suportava a amiga do então namorado.

"A nossa amizade vem de altos e baixos. A gente já teve uma grande briga no passado, chegando ao ponto de não nos falarmos mesmo. Não éramos amigas, ela só era amiga do Bruno”, a apresentadora contou. Durante uma participação de Bruno em seu podcast com Fernanda, o ‘Quem Pode Pod’, ela também confessou que tentou afastar os dois.

“Fiquei muito insegura, e comecei a afastá-la do Bruno por conta da minha insegurança. Bruno, que sempre amou a Fernanda mais que tudo e começou também a se afastar, porque sabia que me fazia mal", disse a atriz. Na ocasião, o ator também se manifestou sobre o ciúme da esposa: “Ela tava chegando, não queria perder o posto e eu não me impus”, lembrou.

“Eu poderia ter cortado isso. Só que eu não queria machucá-la, não queria criar um atrito. Mas aí criou algo maior, entre eu e Fernanda, eu e Giovanna e foi uma cagada, né?”, Bruno relembrou as atitudes de Giovanna, que chegou a provocar um grande atrito e abalou sua amizade com Fernanda nas vésperas de seu casamento.

“A Giovanna deu a ideia de eu escolher os homens e ela escolher as mulheres. Já pensando na oportunidade de eliminar a Fernanda. O que eu deveria dizer? ‘Ok, mas a Fernanda vai continuar porque ela é minha melhor amiga e eu já convidei’. Só que eu não fiz”, Bruno admitiu que não se impôs para evitar magoar a esposa.

No podcast, Fernanda também contou que ficou muito chateada depois que foi ‘desconvidada’ para ser madrinha e faltou ao casamento de Bruno: “Você que era meu amigo. A Giovanna era alguém que estava chegando e não tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei muito chocada de ver que a nossa amizade tinha muito essa fragilidade“, ela lamentou.

“Ele como homem, como amigo, podia ter bancado isso. Podia ter ajeitado isso, fazer com que a gente convivesse. Ali eu vi que o meu lugar como amiga. A prateleira que ele ocupava para mim não era a que eu ocupava para ele. Pra mim nunca foi uma escolha entre a gente”, Fernanda relembrou o rompimento com o ator. Apesar das adversidades, eles conseguiram retomar a amizade.

Com o tempo, Giovanna também se aproximou de Fernanda, e além de se tornarem melhores amigas, viraram colegas de trabalho. Juntas, as duas apresentaram o podcast 'Quem Pode, Pode' até o final do ano passado, quando a morena deixou a atração ao descobrir sua primeira gravidez. Recentemente, elas também gravaram um novo programa para o GNT.

Fernanda Paes Leme admite afastamento de Bruno Gagliasso:

