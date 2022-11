Giovanna Ewbank expõe relação com Fernanda Paes Leme e revela passado difícil

Apresentadora Giovanna Ewbank revela detalhes da amizade com a colega de trabalho em participação no 'Faustão na Band'

Giovanna Ewbank (36) falou sobre sua amizade com Fernanda Paes Leme (39), com quem apresenta o podcast Quem Pode Pod, além de dar detalhes sobre a relação das duas nos bastidores.

Ela foi uma das convidadas do programa Faustão na Band e durante o bate-papo com Anne Lottermann (39), revelou: "A nossa amizade vem de altos e baixos. A gente já teve uma grande briga no passado, chegando ao ponto de não nos falarmos mesmo. Não éramos amigas, ela só era amiga do Bruno”.

De acordo com Giovanna, até hoje elas ainda trocam farpas. “A gente foi construindo essa relação e nisso a nós ficamos muito amigas de uma maneira muito verdadeira. Então, durante o programa, a gente se alfineta, às vezes a gente se cutuca, a gente dá uma brigadinha mesmo. Eu até acho isso muito bom, porque a gente mostra a nossa verdade e as nossas inseguranças”.

A apresentadora ainda revelou acreditar que o sucesso da atração se deve justamente ao modo sincero pelo qual as duas se tratam, tanto na frente quanto por trás das câmeras. “Durante o programa, a gente mostra mesmo o quento somos vulneráveis, assim como tantas outras mulheres. Hoje, eu acredito que, por conta disso, o podcast tem feito tanto sucesso”, afirmou.

Fernanda Paes Leme é madrinha do filho de Giovanna, Bless (07).

