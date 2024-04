Marcia Fu abre o jogo sobre namoro e dispara: 'Estou aberta a negociações'

Em entrevista à revista CARAS, Marcia Fu deu recado empoderado sobre intimidade e revelou que contatinhos a procuraram após A Fazenda 15

Marcia Fu não tem dúvidas que está muito bem resolvida com sua vida afetiva. Aos 54 anos, a ex-jogadora de vôlei conta que não está disposta a dividir mais seu espaço com outros homens. Em entrevista à Revista CARAS, a ex-Fazenda destacou que gostaria mesmo é de ter um namorado para trocar uns "beijinhos".

"[Relacionamento] É uma coisa que aparece. É lógico que eu vou dar uns beijinhos em algum momento. Queen precisa beijar também! Mas não quero ninguém morando na minha casa. Se eu for ter alguém, quero que tenha a casa dele, a vida dele e a gente se beija de vez em quando", diz.

Muito bem decidida quanto ao que quer para o seu futuro, a mãe de Gabriel (11), completou dizendo que gostaria de compartilhar momentos com outra pessoa, mas sem muitas regras e limitações. "Podemos viajar juntos. Mas não tenho vontade de morar com mais ninguém. Eu gosto de ter a minha liberdade. Sou uma pessoa muito independente. Não é todo mundo que me aguenta! Estou aberta a negociações", frisa.

Questionada como anda o coração da "queen" desde que deixou A Fazenda 15, ela confessa que já foi procurada por alguns contatinhos. "Não estou morta, só dando um tempo. Mas já tenho alguns contatinhos antigos, que me ligaram. Quem sabe?", brinca.

Desde o início do ano Marcia tem morado em São Paulo, onde percebeu que poderia aproveitar melhor as oportunidades na carreira artística. Recém contratada do SBT, ela tem chamado atenção durante seu trabalho como repórter do jornalístico Tá na Hora.

"Estou gostando muito. O Tá na Hora é um programa novo com a Cristina Rocha e o Marcão do Povo. São pessoas simples, que me acolheram. Nossa equipe está tentando fazer o melhor para o público. É um jornalístico popular, que se importa com as pessoas, com o povão. São pautas que interessam o povo", declara.