Belo não encontrou Gracyanne após notícia da separação, diz colunista

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa ainda não teriam se reencontrado após a notícia da separação se tornar pública

O cantor Belo ainda não encontrou a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, após a notícia da separação vir à tona, informou o colunista Leo Dias. De acordo com o site do jornalista, ele não quis ver a ex-mulher e preferiu se afastar para se recuperar emocionalmente.

Este afastamento aconteceu depois que o affair dela com um personal trainer foi revelado na internet. Ele quis ficar em silêncio durante o período de maior atenção em sua vida pessoal. Por sua vez, ela já desabafou nas redes sociais sobre o assunto e até chorou.

Inclusive, Belo já saiu da casa que dividia com Gracyanne. Ele pediu para funcionários buscarem seus pertences no local e levarem para sua nova propriedade.

Gracyanne Barbosa fala sobre a decisão de Belo de sair de casa

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi surpreendida com a atitude do ex-marido, o cantor Belo, de se mudar da casa onde viviam juntos nesta semana. Os dois estão separados há cerca de 8 meses, mas continuavam dividindo o mesmo tempo. Agora, ele retirou os seus pertences do local e se mudou para outra propriedade.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Gracyanne disse que ele antecipou a data de sua saída da casa e já retirou suas coisas na terça-feira, 23. “Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, contou ela.

A separação deles deu o que falar na internet nos últimos tempos. Eles confirmaram o fim do casamento na semana passada após os rumores virem à tona. Inclusive, ela já teria entrado com os papéis do divórcio na justiça.