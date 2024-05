Gabi Camisotti revela influência materna em trajetória profissional

Em entrevista à Revista CARAS, Gabi Camisotti comenta fim da temporada do espetáculo Beetlejuice e revela novos aprendizados e próximos projetos

Com o fim da temporada paulista do espetáculo Beetlejuice, a atriz Gabi Camisotti (25) aproveita para refletir sobre o futuro de sua carreira e o que a ajudou a construir sua trajetória até o momento. Em entrevista à Revista CARAS, a jovem revela a influência de sua mãe em sua formação profissional.

A artista é filha de Cecília Simões, diretora artística. De acordo com Gabi Camisotti, sua disciplina na profissão são reflexo da criação e convivência que teve com a mãe . "Sou focada, sei que eu ainda sou uma artista em construção", acrescenta.

Em Beetlejuice, ela teve a oportunidade de se dividir em duas personagens, Skye, a escoteira cômica, e Lydia, a protagonista com uma carga dramática intensa. Para ela, a experiência trouxe um diferencial em sua carreira, e ainda a concedeu a oportunidade de contracenar com Eduardo Sterblitch (37).

Leia também: Talento do teatro musical, Gabi Camisotti vê na arte seu melhor aprendizado

"Poder trocar com o Edu, ter aprendido tanto vendo ele e meus outros colegas trabalharem, só me dá a certeza de que se deve confiar no processo e não temer o resultado", acrescenta. "Gosto de pensar que tenho uma percepção aguçada e boa para entender os pontos que preciso melhorar e que devo correr atrás."

Apesar de se considerar bastante autocrítica, Camisotti usa as autoavaliações para se tornar resiliente. "Estou sempre tomando cuidado para não virar algo prejudicial para minha saúde mental. Tento exercitar um olhar carinhoso comigo mesma", conta.

Para o futuro, ela aguarda a estreia de Uma Garota Comum, série que passará a integrar o catálogo da Disney+ ainda neste ano, e afirma que pretende estudar e se dedicar a projetos pessoais. "Há algum tempo, tenho pensado na possibilidade de estudar um breve período fora do País. Estou feliz em ter essa oportunidade de tirar um tempo para mim."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GABI CAMISOTTI NO INSTAGRAM: