Atriz do musical 'Grease', Susan Buckner morre aos 72 anos

Conhecida por interpretar a líder de torcida Patty Simcox em 'Grease', Susan Buckner faleceu aos 72 anos; saiba mais sobre a carreira da atriz

A atriz Susan Buckner faleceu recentemente aos 72 anos de idade. Ela ficou conhecida por interpretar a líder de torcida Patty Simcox na comédia musical Grease, de 1978. Segundo informações do The New York Post, familiares da artista informaram que ela veio à óbito na última quinta-feira, 2, e que "Susan morreu pacificamente cercada dos entes queridos". A notícia foi divulgada para a imprensa apenas nesta terça-feira, 7.

Nascida em 1952 em Seattle, Susan ganhou destaque ao vencer o concurso Miss Washington em 1971 e, em seguida, representar seu estado no Miss América. Esse sucesso a levou a ingressar na indústria do entretenimento, tornando-se parte do grupo musical feminino The Golddiggers, foi formado no The Dean Martin Show.

A atriz norte-americana alcançou o estrelato alguns anos mais tarde, em 1977, quando interpretou Patty Simcox, amiga da líder de torcida Sandy, personagem de Olivia Newton-John. Com seu falecimento, Buckner deixo os filhos, Adam Josephs e Samantha Mansfield, além dos Oliver, Riley, Abigail e Ruby. Deixa também sua irmã Linda, nora Noel Josephs, genro Adam Mansfield e seu parceiro de longa data, Al.

Astro de Titanic e Senhor dos Anéis faleceu há poucos dias

O ator britânico Bernard Hill, que atuou em filmes como Titanic e O Senhor dos Anéis, faleceu aos 79 anos de idade. A morte dele aconteceu na manha do último domingo, 5, informou o agente dele, Lou Coulson, à BBC.

Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Em sua carreira, Bernard Hill trabalhou na TV e no cinema em várias produções. Ele atuou na minissérie Boys From the Blackstuff, de 1983, que ganhou um BAFTA de melhor série dramática.

Além disso, ele esteve em True Crime, de 199, Sonho de uma noite de verão, de 1999, Valquíria, de 2008, Escorpião Rei, de 2002, Titanic, de 1997, O Senhor dos Anéis, de 2002, na série Wolf Hall, de 2015, e na série The Responder, de 2024.