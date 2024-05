Emilly Araújo consegue resgate para tios após dois dias sem contato no RS

Após dias sem contato, Emilly Araújo conseguiu um resgate para os familiares no Rio Grande do Sul e falou sobre o que tem feito para ajudar vítimas

Após dias temendo pela vida dos familiares, Emilly Araújo conseguiu nesta terça-feira, 7, um resgate para os tios, Marlene e Marivaldo, que estão abrigados no segundo andar de um prédio comercial em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Em entrevista à Quem, a ex-BBB 17 desabafou sobre a angústia de perder o contato por dois dias com eles e de como tem tentado ajudar cerca de 500 pessoas que moravam na região em que ela cresceu.

"Não estou conseguindo contato com os meus tios. O último contato que tive com a minha dinda foi há dois dias. Ela estava abrigada e com alimentos, mas sem conseguir sair do local. O primeiro andar do prédio está tomado pela água. Eles não conseguem sair de lá andando, o acesso é por barco. Estou desesperada", disse ela em entrevista concedida ao veículo.

Na sequência, ela contou sobre o sentimento de não conseguir fazer tanto quanto gostaria pelas vítimas. "É devastador. Estou em pânico! Quero ir para lá ajudar, mas todas as pessoas com quem falo de lá dizem que não adianta ir para lá agora porque eles estão ficando sem energia e a cidade vai ter que ser totalmente evacuada. Estou em São Paulo arrecadando doações e fazendo tudo o que eu consigo para ajudar as pessoas que estão lá. Consegui entrar em contato pelo Instagram com o deputado Nikolas Ferreira e ele acabou de me informar que conseguiu o contato de um piloto de helicóptero que está voltando para a região para resgatar meus tios", informou.

Emilly também informou ao veículo que está buscando contato tanto com políticos quanto com influenciadores para ajudar cerca de 500 pessoas que viviam em Eldorado do Sul e perderam tudo por conta das enchentes. "Minha dinda, vizinhos e amigos estão sem teto e perderam tudo. Estou tentando contato com o Pretinho Básico e o Badin Colono, que receberam milhões em arrecadações, para tentar um repasse da verba, mas não tenho conseguido contato. Quero muito ajudar essas pessoas que cresci junto, como pessoas idosas, amigas com bebês e vizinhos que perderam tudo", disse ela.

E completou: "Só preciso de um pouco desta verba para ajudar essa parcela da população desta região que foi uma das mais atingidas por essa catástrofe. Estou fazendo uma campanha pelo Instagram, mas em seis horas só consegui R$ 4 mil. Preciso muito da ajuda das pessoas, mas alguns ficam me atacando. Tenho ajudado, mas não tenho condições de ajudar todo mundo. São cerca de 500 pessoas que vão precisar de uma nova moradia e reconstruir suas vidas".

