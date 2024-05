Ex-Corinthians, atacante Jô é solto após passar a noite na prisão

O atacante Jô, preso por não pagar pensão alimentícia, foi solto nesta terça-feira, 7, após conseguir um alvará judicial

O atacante Jô, que defende o Amazonas, deixou a prisão na tarde desta terça-feira, 7, após conseguir um alvará judicial.

O atleta, com passagens pelo Corinthians, Atlético-MG e pela Seleção Brasileira, foi detido em Campinas, no interior de São Paulo, na noite desta última segunda-feira, 6, pouco antes do jogo contra a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo o site ESPN Brasil, ao deixar a cadeia o atleta foi recepcionado por Igor Oliveira, diretor de futebol do Amazonas. Ele será responsável por levá-lo de volta a Manaus.

O processo que levou ao mandado de prisão corre em segredo de Justiça por envolver um menor de idade. A Justiça afirmou que a autora do processo, que não teve o nome revelado, confirmou a quitação do débito.

Jô, vale lembrar, tem oito filhos, sendo seis deles fora do casamento. Ele assinou com o seu atual clube em janeiro deste ano, e já marcou quatro gols em 15 jogos.

Depois de 21h preso, atacante Jô foi solto! Ele passou a noite na cadeia do 2º DP, em Campinas. O #Amazonas pagou a pensão alimentícia que ele devia e a justiça da Bahia acabou liberando o jogador agora à tarde. O pedido de prisão veio da BA. #SBT#VTVpic.twitter.com/0EPgbRGLuL — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) May 7, 2024

