Viih Tube prepara super doação de kits de higiene ao Rio Grande do Sul

A influenciadora apareceu nos Stories e falou sobre as chuvas e enchentes que afetaram o estado do Sul do Brasil; Viih Tube deu dica de como ajudar

Viih Tube segue a todo vapor na sua iniciativa em ajudar o Rio Grande do Sul, após o estado sofrer com fortes chuvas e enchentes. Nesta terça-feira, 07, a influenciadora mostrou que estava fazendo compras no mercado para doação. Com carrinhos e carrinhos lotados de mercadorias como itens de higiene pessoal, fraldas e água, a ex-BBB celebrou a doação e chamou atenção ao que está acontecendo no Brasil.

"Tô correndo fazendo kits de higiene aqui em casa com todo amor pra 200 pessoas no sul, só não fiz mais pq esgotei tudo que tinha de estoque! Vou compartilhar com vocês como dica do que podem fazer mesmo estando longe pra ajudar", escreveu na legenda.

Em seguida, mostrou o carro e carrinhos cheios de compras e explicou aos seguidores que era muito fácil ajudar: apenas levando as doações nos Correios: "Bora gente, sai do trabalho hoje, passa no mercado, pega o que você puder. Um fardo de água, qualquer coisa. E leva amanhã cedo para os Correios", finalizou.

Felipe Neto arrecada quantia milionária de doações para ajudar o RS

O influenciador digital Felipe Neto iniciou uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul na última segunda-feira, 6, após a tragédia ambiental no estado. Em menos de 24 horas, o youtuber arrecadou uma quantidade milionária de doações para ajudar o sul do Brasil.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Felipe contou que recebeu R$ 3,2 milhões em doações. Sua meta é chegar em R$ 4,8 milhões em breve. Ele também disse que comprou 90 mil litros de água potável engarrafada para serem entregues no RS, usando seu próprio dinheiro. No total, 220 mil litros serão distribuídos para os cidadãos do estado.

Em vídeo compartilhado em seu perfil, o influenciador contou que sua campanha visa distribuir água para as pessoas que estão passando sede no Rio Grande do Sul. Além de oferecer água engarrafada, ele pretende fazer a compra de purificadores de água para ajudar aqueles que estão em lugares de difícil acesso em meio às enchentes.