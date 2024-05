Neymar Jr e Bruna Biancardi se reúnem em 7º mesversário da filha

Neymar Jr e Bruna Biancardi se reúnem na Arábia Saudita para celebrar o 7º mesversário da filha, Mavie, juntinhos; veja!

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, completou 7 meses de vida na última segunda-feira, 6. E em celebração do mesversário de sua herdeira, o jogador de futebol e a influenciadora digital se reuniram na Arábia Saudita para passar um tempo juntos.

Nos stories de seus perfis oficiais do Instagram nesta terça-feira, 7, o ex-casal publicou um registro de Mavie, sendo que Bruna ainda apareceu com a pequena em seu colo. Mais cedo, modelo chegou a compartilhar um clique da pequena para celebrar o mesversário.

"Ontem essa neném fez 7 meses. Como passa rápido... te amo, minha vida", declarou Biancardi. No vídeo compartilhado pela mamãe, Mavie apareceu sorrindo e se divertindo com sua imagem em um espelho.

Bruna Biancardi e Neymar Jr terminaram seu relacionamento em 2023, após diversas polêmicas de traições por parte do craque da Seleção Brasileira. No entanto, recentemente eles começaram a ter uma relação mais próxima novamente. O jogador chegou até a se declarar para sua ex-namorada nas redes sociais em seu aniversário.

Bruna Biancardi leva Mavie para conhecer filho de seu ex-namorado

Parece que Bruna Biancardi mantém ótimas relações com seus ex-namorados! Além de ter uma amizade com Neymar Jr, com quem tem uma filha, a pequena Mavie, a influencer também mantém contato com outra pessoa de seu passado. No último dia 3, ela levou sua herdeira para conhecer o filho de um antigo amor, o cantor Caíque Gama.

Para quem não acompanhou, a influenciadora e o cantor namoraram por cinco anos antes dela se envolver com o jogador de futebol, entre 2014 e 2019. Atualmente, Caíque, que fazia parte da Banda Fly junto com Paulo Castagnoli e Nathan Barone, está casado com a influenciadora Flavia Gabe e também é pai de Emmanuel, um bebê de cinco meses.

Por isso, Bruna e Flavia demonstraram maturidade ao levarem seus filhos para brincarem juntos. Nas redes sociais, as influenciadoras compartilharam alguns momentos dos herdeiros se divertindo, e embora o cantor, que já participou do 'De Férias com o Ex', não tenha aparecido nos cliques, sua ex-namorada e sua esposa posam lado a lado com seus bebês.

Vale mencionar também que Bruna é madrinha da sobrinha de Caíque e aproveitou o encontro para rever a menina, Rafaela. Inclusive, a proximidade com a família de seu ex-namorado é tanta que alguns de seus familiares até marcaram presença em seu chá de bebê quando ela estava grávida e ainda namorava com Neymar Jr.

