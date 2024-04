Lulu Santos se declara ao marido e faz homenagem ao amado

Lulu Santos fez uma homenagem especial de aniversário para o marido, Clebson Teixeira, que completa 32 anos nesta sexta-feira, 26

Lulu Santos foi às redes sociais nesta sexta-feira, 26, para comemorar mais um ano de vida do marido Clebson Teixeira, que completa 32 anos. Em uma publicação nas redes sociais, o cantor compartilhou fotos com ao lado do amado e escreveu uma mensagem carinhosa.

"Todos os meus dias são seus, o de hoje, duplamente. Feliz Aniversário, meu amor!", escreveu Lulu na publicação. Famosos também deixaram mensagens para ele nos comentários. "Que dia feliz!!!! viva veniiiiii", postou a atriz Fernanda Rodrigues, "Parabéns cumpadi! Saúde e paz!", desejou o sertanejo Michel Teló, "Capa de álbum!", brincou a cantora Zélia Duncan.

Lulu Santos e Clebson estão juntos desde 2018, pouco tempo antes do aniversário de Clebson daquele ano. "Nos conhecemos 15 dias antes de seus 26 anos", declarou o cantor sobre o relacionamento.

No ano passado, quando o artista completou 70 anos, ele também ganhou uma declaração pública do marido. "Feliz aniversário! É tão bom estar ao seu lado, eu jamais em minha vida sequer imaginei conhecer alguém tão companheiro, no sentido mais fiel da palavra, sabe?! Alguém que está sempre ali, comprando suas ideias malucas, te incentivando, dando força e te cuidando, até mesmo quando você tem dúvidas sobre o que está fazendo!", disse Clebson na ocasião.

Lulu Santos revela que mudou de casa por conta do marido

Lulu Santos foi o convidado do podcast Quem Pode, Pod, comandado pelas apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e abriu o jogo sobre alguns detalhes do seu casamento.

Na entrevista, o artista contou que chegou a trocar até de endereço por conta do marido, Clebson Teixeira, que criticou a casa onde morava assim que se conheceram, há seis anos. "Eu mudei de casa sem discutir", disse Lulu. "Eu estava morando há 23 anos num apartamento que eu achava ok. Que foi ele entrar, e em dois ele já tava achando que não cabia, que tava ruim. Quando eu vi, estava morando em outro bairro, numa casa", acrescentou.

Durante a conversa, Lulu Santos, que assumiu a bissexualidade publicamente em 2018, ainda comentou contou que teve um relacionamento longo com outro homem antes de Clebson. "Antes da gente começar a se relacionar, eu tinha tido uma relação, dentro de casa, com outro homem durante quase 15 anos. Todos em volta de mim sempre souberam, faltou talvez um anúncio publico", revelou.