Lulu Santos revela que mudou de casa por conta do marido: ''Sem discutir''

No podcast 'Quem Pode, Pod', cantor Lulu Santos conta sobre mudança de casa após críticas do marido, Clebson Teixeira

Na terça-feira, 27, o cantor Lulu Santos foi o convidado do podcast Quem Pode, Pod, comandado pelas apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e abriu o jogo sobre alguns detalhes do seu casamento.

Na entrevista, o artista contou que chegou a trocar até de endereço por conta do marido, Clebson Teixeira, que criticou a casa onde morava assim que se conheceram, há seis anos. "Eu mudei de casa sem discutir", disse Lulu. "Eu estava morando há 23 anos num apartamento que eu achava ok. Que foi ele entrar, e em dois ele já tava achando que não cabia, que tava ruim. Quando eu vi, estava morando em outro bairro, numa casa", acrescentou.

Durante a conversa, Lulu Santos, que assumiu a bissexualidade publicamente em 2018, ainda comentou contou que teve um relacionamento longo com outro homem antes de Clebson. "Antes da gente começar a se relacionar, eu tinha tido uma relação, dentro de casa, com outro homem durante quase 15 anos. Todos em volta de mim sempre souberam, faltou talvez um anúncio publico", revelou.

O cantor também falou da pressão que sofria em relação à sua sexualidade: "Por muito tempo eu temia essa pegunta direta. Eu tinha medo de ter que responder e me fava um pouco de raiva porque sinto a discriminação na pergunta. Como falei, você nunca viu uma pessoa ser perguntada se ela é hétero".

Confira a entrevista de Lulu Santos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por £uX (@lulusantosoficial)

Lulu Santos recebe time de famosos em show para celebrar seus 70 anos

O consagrado cantor Lulu Santos completou 70 anos em maio, e para celebrar a data tão especial, a festa não poderia ser de outra forma: com um show do artista, lotado de amigos, em uma casa de espetáculos na cidade do Rio de Janeiro. Vários famosos fizeram questão de marcar presença no evento tão importante.

Diversos nomes conhecidos do público prestigiaram o aniversário do cantor, como a atriz Carolina Dieckmann, que saiu da gravação da novela Vai na Fé, trocou de roupa e foi direto para lá. Além dela, as atrizes Leona Cavalli e Vera Fischer também compareceram ao evento.

Quem também marcou presença foram os atores Joaquim Lopes, Thiago Fragoso, que estava acompanhado de sua esposa, Mariana Vaz, e José Loreto, que tem seu personagem, Lui, de Vai na Fé, inspirado em Lulu.