Lulu Santos recebe time de famosos em show para celebrar seu aniversário

Nesta quinta-feira, 4, o consagrado cantor Lulu Santos (70) está completando 70 anos de idade! E para celebrar a data tão especial, a festa não poderia ser de outra forma: com um show do artista, lotado de amigos, em uma casa de espetáculos na cidade do Rio de Janeiro. Vários famosos fizeram questão de marcar presença no evento tão importante.

Diversos nomes conhecidos do público prestigiaram o aniversário do cantor, como a atriz Carolina Dieckmann, que saiu da gravação da novela Vai na Fé, trocou de roupa e foi direto para lá. Além dela, as atrizes Leona Cavalli e Vera Fischer também compareceram ao evento.

Quem também marcou presença foram os atores Joaquim Lopes, Thiago Fragoso, que estava acompanhado de sua esposa, Mariana Vaz, e José Loreto, que tem seu personagem, Lui, de Vai na Fé, inspirado em Lulu. No look, Loreto foi caracterizado como se ainda estivesse atuando.

Além deles, outros grandes nomes como a apresentadora do Fantástico e jornalista Poliana Abritta, a jornalista Andréia Sadi, as atrizes Alice Wegmann, Samantha Schmütz, Catarina Abdala, Fernanda Rodrigues, Letícia Salles, Clara Moneke, junto do ator Caio Manhete, Regiane Alves, Luana Xavier, o ator Samuel de Assis, entre muitos outros, contando também com a presença do namorado de Lulu, Clebson Teixeira, que aproveitou a data para se declarar para o amado em suas redes sociais.

"Feliz aniversário! É tão bom estar ao seu lado, eu jamais em minha vida sequer imaginei conhecer alguém tão companheiro, no sentido mais fiel da palavra, sabe?! Alguém que está sempre ali, comprando suas ideias malucas, te incentivando, dando força e te cuidando, até mesmo quando você tem dúvidas sobre o que está fazendo!", iniciou ele em seu Instagram ao postar um vídeo em que o artista aparece admirando e fazendo carinho em vacas. "Você sempre diz que eu sou seu norte, mas você representa todos os meus pontos cardeais e tenho a sorte de caminharmos juntos por esta vida!", se derreteu ainda.

