Artur e Alex Slama abrem a CaSa SLAMB. Conheça o projeto

Filhos do estilista Amir Slama, Artur e Alex Slama anunciam a data de abertura da CaSa SLAMB, que é um local de liberdade criativa

Os irmãos Artur e Alex Slama, filhos do estilista Amir Slama, inauguram a CaSA SLAMB, em São Paulo, no dia 13 de abril. O evento de abertura acontece das 14h às 19h na sede, localizada em Pinheiros, com a exposição SErES BicHOs, que é lúdica e interativa, e também shows de banda e DJ, aulas experimentais e oficina de artes plásticas.

O local foi criado por eles para ser uma intersecção de arte, cultura, educação e entretenimento, voltado para pessoas de todas as idades. O projeto oferecerá diversas aulas, como danças, yoga, grafite, judô, artes plásticas, moda, cinema e muito mais.

"Pensamos a CaSa SLAMB como um espaço onde a criatividade pode correr livremente. Quando falamos liberdade estamos interessados na forma genuína e entregue que a criança tem de imaginar, de brincar. A criança que todos fomos, qual todos somos”, contou Artur Slama.

Por sua vez, Alex Slama afirmou: "Sempre sonhamos com uma casa que integrasse diversos espaços de criação. Um teatro que tem como entrada um portão que abre para uma vila, possibilitando uma série de jogos entre palco e plateia. Uma galeria de arte que contará com exposições imersivas e sensórias, além de um estúdio de gravação e salas de aula que prezam uma espacialidade ampla, com luz natural e possibilidades infinitas de criação".

A empresária e consultora de moda Costanza Pascolato já conheceu o projeto deles e contou sobre a importância do espaço cultural na cidade de São Paulo. Confira o depoimento dela: "A abertura de um novo espaço para arte e design é sempre uma alegria. Quando essa estreia acontece, como agora, com o mundo em plena transformação, o contentamento parece ainda maior. É um momento estimulante para a criatividade, que se renova mais e mais velozmente, indicando cenários e caminhos possíveis no desafio que é observar o l ́air du temps – o espírito do tempos, em livre tradução – na produção artística

contemporânea. Nesse sentido, a nova GaLeRiA SLAmB já estimula a partir do próprio nome. Com suas tipologias altas e baixas, meio lado B, sincroniza com um período em que tudo – cada ideia, cada influência, cada palavra ou intenção – é fragmentado. SeRes BicHOs, a instalação - exposição de abertura da casa, segue a mesma vocação. Repleta de “sobes” e “desces”, anuncia-se como um patchwork sensorial que mobiliza repertórios muitíssimos atuais. De natureza up cycling e ambições sustentáveis, junta formas e cores de centenas de “bonecos-bichos” sob o pretexto de ativar os sentidos logo ao primeiro olhar. De um jeito peculiar, sem julgamentos, faz citações fashion com texturas, formas, um ou outro excesso, e o propósito essencial de imersão e interatividade. Protagonista da experiência, o “espectador - visitante” só precisa tirar o sapato para entrar na história e, literalmente, se jogar com tudo", afirmou.

