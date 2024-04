Filha de Sheila Mello aparece quase da mesma altura da mãe

A dançarina Sheila Mello faz rara aparição pública com sua filha, Brenda, ao curtir exposição na cidade de São Paulo

A dançarina Sheila Mello fez uma rara aparição pública ao lado de sua filha, Brenda, fruto do antigo casamento com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Na noite de quinta-feira, 12, elas marcaram presença em uma exposição inspirada na série Stranger Things, da Netflix, na cidade de São Paulo.

Na entrada do evento, elas posaram abraçadas e Brenda mostrou o quanto já cresceu. A adolescente apareceu quase da mesma altura de sua mãe.

Para a ocasião, Sheila apostou em um look todo preto, composto por saia longa e camisa de manga comprida. Por sua vez, Brenda surgiu com um look todo larguinha, com camisa oversized e calça soltinha.

Sheila Mello curte exposição com a filha, Brenda - Foto: Araujo / AgNews

Sheila Mello curte exposição com a filha, Brenda - Foto: Araujo / AgNews

Aniversário da filha de Sheila Mello

Sheila Mello usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha, Brenda. Há poucos dias, a menina, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, completou 11 anos de vida.

Para comemorar a data, a dançarina e eterna loira do grupo 'É o Tchan' compartilhou no feed do Instagram alguns vídeos de vários momentos da vida da herdeira, e na legenda da publicação, escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o dia da minha parceirinha de vida, que agora completa 11 anos! Que Deus continue te protegendo e guiando, enchendo sua vida com momentos preciosos e histórias encantadoras", disse Sheila no começo do texto.

E completou se declarando para Brenda. "Minha filha, você foi um presente tão esperado e é amada além das palavras. Que você sempre se nutra desse amor e siga em frente com um coração aquecido e forte. Que você viva cada dia com entusiasmo, coragem e gratidão. Te amo mais do que tudo neste mundo!", finalizou.